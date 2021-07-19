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Роспотребнадзор разрабатывает биочип для тестирования россиян на коронавирус

Работы ведутся в Нижегородском институте эпидемиологии и микробиологии имени академика И.Н. Блохиной.

19 июля, 01:33
<p>Фото © ТАСС / Александр Демьянчук</p>

Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

Представители Роспотребнадзора сообщили о работе по созданию биочипа для тестирования россиян на коронавирус. Об этом сказано на официальном сайте ведомства.

"Ведутся работы в направлении создания прототипа биочипа для индикации актуальных возбудителей внебольничных пневмоний, в том числе вируса SARS-CoV-2. Планируется охарактеризовать региональные особенности этиологической структуры внебольничных пневмоний, с учётом которой будет разработан прототип ДНК-биочипа", — подчёркивается в сообщении.

Разработкой биочипа занимается Нижегородский институт эпидемиологии и микробиологии имени академика И.Н. Блохиной.

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Также работы над созданием биочипа для тестирования коронавирусной инфекции ведутся и в Инжиниринговом центре микротехнологии и диагностики СПбГЭТУ "ЛЭТИ".

Ранее эксперты рассказали россиянам об опасности штамма коронавируса "дельта плюс". Они отмечают, что информации об этой мутации ковида пока мало и за ней нужно внимательно следить.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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