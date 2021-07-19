Роспотребнадзор разрабатывает биочип для тестирования россиян на коронавирус

Представители Роспотребнадзора сообщили о работе по созданию биочипа для тестирования россиян на коронавирус. Об этом сказано на официальном сайте ведомства.

"Ведутся работы в направлении создания прототипа биочипа для индикации актуальных возбудителей внебольничных пневмоний, в том числе вируса SARS-CoV-2. Планируется охарактеризовать региональные особенности этиологической структуры внебольничных пневмоний, с учётом которой будет разработан прототип ДНК-биочипа", — подчёркивается в сообщении.

Разработкой биочипа занимается Нижегородский институт эпидемиологии и микробиологии имени академика И.Н. Блохиной.

Также работы над созданием биочипа для тестирования коронавирусной инфекции ведутся и в Инжиниринговом центре микротехнологии и диагностики СПбГЭТУ "ЛЭТИ".