Роспотребнадзор разрабатывает биочип для тестирования россиян на коронавирус
Работы ведутся в Нижегородском институте эпидемиологии и микробиологии имени академика И.Н. Блохиной.
Фото © ТАСС / Александр Демьянчук
Представители Роспотребнадзора сообщили о работе по созданию биочипа для тестирования россиян на коронавирус. Об этом сказано на официальном сайте ведомства.
"Ведутся работы в направлении создания прототипа биочипа для индикации актуальных возбудителей внебольничных пневмоний, в том числе вируса SARS-CoV-2. Планируется охарактеризовать региональные особенности этиологической структуры внебольничных пневмоний, с учётом которой будет разработан прототип ДНК-биочипа", — подчёркивается в сообщении.
Разработкой биочипа занимается Нижегородский институт эпидемиологии и микробиологии имени академика И.Н. Блохиной.
Также работы над созданием биочипа для тестирования коронавирусной инфекции ведутся и в Инжиниринговом центре микротехнологии и диагностики СПбГЭТУ "ЛЭТИ".
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