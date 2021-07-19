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Вирусолог: Коллективный иммунитет к штамму "дельта" появится после вакцинации 80% россиян

По словам специалиста, также важна скорость прививочной кампании, иначе вирус может эволюционировать быстрее, чем вакцина.

18 июля, 23:47
<p>Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов</p>

Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Для того чтобы сформировался иммунитет к так называемому индийскому штамму коронавируса, также известному как "дельта", необходимо вакцинировать 80% населения. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на вирусолога, члена-корреспондента РАН, заведующего лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета (НГУ) Сергея Нетёсова.

"Для достижения популяционного иммунитета в отношении варианта "дельта" надо привить больше 80% населения. Пока же у нас в России вакцинировано одним компонентом чуть больше 20%", — отметил специалист.

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Нетёсов добавил, что в Великобритании, например, оба компонента вакцины уже получило 53% населения.

По словам учёного, эффективность существующих вакцин против штамма "дельта" на 5–10% ниже, чем против изначального (уханьского) варианта. Тем не менее препараты работают. Нетёсов призвал прививаться и отметил, что это нужно делать как можно быстрее, ведь если процесс растянуть на два-три года, то вирус обгонит вакцину по эволюции.

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Также вирусолог считает, что необходимо внедрить тестирование на антитела к разным белкам вируса и в первую очередь вакцинировать тех, кто вообще не имеет антител. Кроме того, он призвал кардинально повысить доступность информации о вакцине.

Ранее директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян заявил, что коллективный иммунитет к коронавирусу в России обрело около 60% населения страны. По словам специалиста, это не тот уровень, который позволяет выдохнуть, но тот, который позволяет управлять процессом.

Также Лайф рассказывал, что глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России нужно привить от коронавируса всё население, чтобы претендовать на звание страны с передовым опытом борьбы с пандемией.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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