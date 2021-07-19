Как непривитому добиться медицинской помощи в больнице В некоторых регионах вошло в практику выполнять плановую госпитализацию только при наличии антиковидной прививки. Кому медики не могут отказать, и что делать в случае отказа, разбирался Лайф. 18 июля, 21:40 Фото © Shutterstock

О том, что получить плановую медпомощь в больницах можно только после вакцинации, официально объявили в Москве, Ярославской, Саратовской областях и на Сахалине. Требования о наличии прививки не распространяются только на подростков, на граждан с некоторыми опасными болезнями (например, онкология и гематология) и на тех, у кого есть противопоказания к вакцинации. И хотя в других регионах такого прямого указания нет, некоторые медучреждения перестраховываются и отказывают невакцинированным в помощи. Юристы считают такое положение дел нарушением российского законодательства.

— Сложившаяся ситуация является нарушением прав граждан на медицинскую помощь (ст. 41 Конституции РФ), — считает заведующий Западной коллегией адвокатов Москвы Александр Инютин. — При этом изданные в субъектах РФ нормативные акты о правилах госпитализации, не допускающие людей без прививки на лечение в больницы, хотя и носят временный характер, но противоречат закону № 323 "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".

Однако некоторые врачи идею об ограничении поступления плановых больных поддерживают. Например, Андрей Семёнович, работающий врачом-инфекционистом одной из районных больниц Москвы (свою фамилию он просил не указывать), считает, что введённые ограничения — это благо для самих пациентов.

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— У больных, помещённых в стационар, иммунитет, скорее всего, под воздействием заболевания ослаблен, поэтому риск заражения, если вирус будет занесён на территорию больницы, для таких пациентов намного выше, чем для здорового человека, — утверждает он. — К тому же вакцинация или хотя бы тест на отсутствие вируса требуется только для тех, кто поступает на плановую госпитализацию. У таких граждан в большинстве случаев достаточно времени, чтобы вакцинироваться или сделать тест.

Но вот парадокс: Андрей Семёнович никак не смог прокомментировать, почему же до сих пор Минздрав не обязал всех врачей и медицинский персонал в РФ пройти вакцинацию против CoViD-19, а ведь они в силу своей профессии как раз и работают с людьми, имеющими ослабленный иммунитет. То есть, получается, что права медицинских работников "более конституционны", чем права людей других профессий?

— Нет, это не так, — утверждает адвокат Палаты Калининградской области Александр Поляков. — На мой взгляд, дело не только в эпидемиологической защите плановых пациентов. Скорее всего, требование, которое выдвигают некоторые лечебные учреждения к гражданам, поступающим на плановую госпитализацию, — это одна из мер, которые принимают власти регионов для стимулирования кампании по вакцинации. Я сам являюсь сторонником прививки от CoViD-19, но считаю, что она должна быть добровольной. А отказ в предоставлении медицинской помощи по мотиву отсутствия вакцинации незаконен.

Однако не всякий гражданин знает, как бороться с подобного рода ситуациями. Наверное, на это чиновники, отдавшие распоряжение не принимать больных без справок о прививках, и делают свой расчёт.

Куда обращаться, если не приняли в больнице.

Чтобы восстановить своё право на медицинскую помощь, российскому гражданину придётся приложить небольшие усилия.

Во-первых, надо зафиксировать факт отказа в госпитализации. Для этого надо получить ответ от медицинского учреждения. Неплохо, если у вас будет видео, которое зафиксировало, как врач говорит, что не может принять вас в стационар в связи с отсутствием данных о вакцинации. Своё обращение с требованием объяснить отказ в госпитализации следует подавать через приёмную главврача больницы (обязательно с отметкой медучреждения о получении) или по почте.

Во-вторых, в ряде случаев одновременно с жалобой, поданной главврачу, имеет смысл обратиться в ту страховую компанию, которая обслуживает ваш полис обязательного медицинского страхования, или в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) — ffoms.gov.ru/for-citizens. Помимо того, что закон "Об обязательном медицинском страховании" содержит пункт 5 статьи 15, который прямо гласит, что медицинская организация не может отказать пациенту в оказании медпомощи, все государственные лечебные учреждения входят в систему обязательного медицинского страхования, без этого они просто не получат финансирование. И ещё: де-юре ФОМС — ​независимый от Минздрава источник финансирования медицины, но де-факто фонд в каждом регионе тесно связан с соответствующим региональным медицинским ведомством, поэтому, как показывает практика, обычно после жалобы в страховую или в ФОМС такого пациента могут пригласить на госпитализацию и без вакцинации. Однако этот метод может быть не совсем подходящим для жителей Москвы и Петербурга, которые не имеют в запасе несколько месяцев для ожидания. Дело в том, что в этих городах ФОМС завален жалобами — пока они разберутся в вопросе, время может быть упущено, а это скажется на здоровье.

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В-третьих, вне зависимости от рассмотрения вашего обращения больницей или ФОМС стоит одновременно подавать ещё две жалобы — в прокуратуру и Минздрав. Это федеральные структуры, и обе они обязаны стоять на страже закона, а ещё для них положения Конституции РФ и Федерального закона № 323-ФЗ в приоритете относительно любых приказов и правил, принятых региональными чиновниками. Рассмотрение жалоб, поданных в их адрес, намного ускоряется в случае оформления их через "Госуслуги".

В-четвёртых, можно подать иск в суд о наложении обязанности на медицинское учреждение по оказанию вам медицинской помощи или о признании действий медицинского учреждения незаконными и взыскании компенсации морального вреда и понесённых судебных расходов.

Авторы Максим Греков