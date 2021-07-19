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Как непривитому добиться медицинской помощи в больнице

В некоторых регионах вошло в практику выполнять плановую госпитализацию только при наличии антиковидной прививки. Кому медики не могут отказать, и что делать в случае отказа, разбирался Лайф.

18 июля, 21:40
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

О том, что получить плановую медпомощь в больницах можно только после вакцинации, официально объявили в Москве, Ярославской, Саратовской областях и на Сахалине. Требования о наличии прививки не распространяются только на подростков, на граждан с некоторыми опасными болезнями (например, онкология и гематология) и на тех, у кого есть противопоказания к вакцинации. И хотя в других регионах такого прямого указания нет, некоторые медучреждения перестраховываются и отказывают невакцинированным в помощи. Юристы считают такое положение дел нарушением российского законодательства.

Сложившаяся ситуация является нарушением прав граждан на медицинскую помощь (ст. 41 Конституции РФ), — считает заведующий Западной коллегией адвокатов Москвы Александр Инютин. — При этом изданные в субъектах РФ нормативные акты о правилах госпитализации, не допускающие людей без прививки на лечение в больницы, хотя и носят временный характер, но противоречат закону № 323 "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".

Однако некоторые врачи идею об ограничении поступления плановых больных поддерживают. Например, Андрей Семёнович, работающий врачом-инфекционистом одной из районных больниц Москвы (свою фамилию он просил не указывать), считает, что введённые ограничения — это благо для самих пациентов.

Фото © ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Фото © ТАСС / Прокофьев Вячеслав

У больных, помещённых в стационар, иммунитет, скорее всего, под воздействием заболевания ослаблен, поэтому риск заражения, если вирус будет занесён на территорию больницы, для таких пациентов намного выше, чем для здорового человека, — утверждает он. — К тому же вакцинация или хотя бы тест на отсутствие вируса требуется только для тех, кто поступает на плановую госпитализацию. У таких граждан в большинстве случаев достаточно времени, чтобы вакцинироваться или сделать тест.

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Но вот парадокс: Андрей Семёнович никак не смог прокомментировать, почему же до сих пор Минздрав не обязал всех врачей и медицинский персонал в РФ пройти вакцинацию против CoViD-19, а ведь они в силу своей профессии как раз и работают с людьми, имеющими ослабленный иммунитет. То есть, получается, что права медицинских работников "более конституционны", чем права людей других профессий?

Нет, это не так, утверждает адвокат Палаты Калининградской области Александр Поляков. На мой взгляд, дело не только в эпидемиологической защите плановых пациентов. Скорее всего, требование, которое выдвигают некоторые лечебные учреждения к гражданам, поступающим на плановую госпитализацию, — это одна из мер, которые принимают власти регионов для стимулирования кампании по вакцинации. Я сам являюсь сторонником прививки от CoViD-19, но считаю, что она должна быть добровольной. А отказ в предоставлении медицинской помощи по мотиву отсутствия вакцинации незаконен.

Однако не всякий гражданин знает, как бороться с подобного рода ситуациями. Наверное, на это чиновники, отдавшие распоряжение не принимать больных без справок о прививках, и делают свой расчёт.

Куда обращаться, если не приняли в больнице.

Чтобы восстановить своё право на медицинскую помощь, российскому гражданину придётся приложить небольшие усилия.

Случай на работе : Отказавшимся от вакцинации не будут оплачивать больничный

Случай на работе : Отказавшимся от вакцинации не будут оплачивать больничный

Во-первых, надо зафиксировать факт отказа в госпитализации. Для этого надо получить ответ от медицинского учреждения. Неплохо, если у вас будет видео, которое зафиксировало, как врач говорит, что не может принять вас в стационар в связи с отсутствием данных о вакцинации. Своё обращение с требованием объяснить отказ в госпитализации следует подавать через приёмную главврача больницы (обязательно с отметкой медучреждения о получении) или по почте.

Во-вторых, в ряде случаев одновременно с жалобой, поданной главврачу, имеет смысл обратиться в ту страховую компанию, которая обслуживает ваш полис обязательного медицинского страхования, или в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) — ffoms.gov.ru/for-citizens. Помимо того, что закон "Об обязательном медицинском страховании" содержит пункт 5 статьи 15, который прямо гласит, что медицинская организация не может отказать пациенту в оказании медпомощи, все государственные лечебные учреждения входят в систему обязательного медицинского страхования, без этого они просто не получат финансирование. И ещё: де-юре ФОМС — ​независимый от Минздрава источник финансирования медицины, но де-факто фонд в каждом регионе тесно связан с соответствующим региональным медицинским ведомством, поэтому, как показывает практика, обычно после жалобы в страховую или в ФОМС такого пациента могут пригласить на госпитализацию и без вакцинации. Однако этот метод может быть не совсем подходящим для жителей Москвы и Петербурга, которые не имеют в запасе несколько месяцев для ожидания. Дело в том, что в этих городах ФОМС завален жалобами — пока они разберутся в вопросе, время может быть упущено, а это скажется на здоровье.

Фото © ТАСС / Павлишак Алексей

Фото © ТАСС / Павлишак Алексей

В-третьих, вне зависимости от рассмотрения вашего обращения больницей или ФОМС стоит одновременно подавать ещё две жалобы — в прокуратуру и Минздрав. Это федеральные структуры, и обе они обязаны стоять на страже закона, а ещё для них положения Конституции РФ и Федерального закона № 323-ФЗ в приоритете относительно любых приказов и правил, принятых региональными чиновниками. Рассмотрение жалоб, поданных в их адрес, намного ускоряется в случае оформления их через "Госуслуги".

В-четвёртых, можно подать иск в суд о наложении обязанности на медицинское учреждение по оказанию вам медицинской помощи или о признании действий медицинского учреждения незаконными и взыскании компенсации морального вреда и понесённых судебных расходов.

Авторы
Максим Греков
Максим Греков

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