Эксперт: Коллективный иммунитет к коронавирусу в России достиг 60%
Однако это не тот уровень, который позволяет выдохнуть, заметил специалист.
Фото © ТАСС / Карпухин Сергей
Коллективный иммунитет к коронавирусу в России обрело около 60% населения страны. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" рассказал директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян.
"Мы достигли в целом по стране около 60%, это не тот уровень, который позволяет выдохнуть, это тот уровень, который позволяет управлять процессом", — отметил он, говоря о предварительных результатах исследования.
По словам Тотоляна, необходимый уровень коллективного иммунитета для РФ должен достигнуть 90%. Тогда и можно будет рассуждать о победе над инфекцией.
Ранее в РФПИ сообщили о формировании долгосрочного иммунитета у вакцинированных "Спутником V". В теле остаются лимфоциты памяти, которые запоминают вирус, а когда вновь сталкиваются с ним, то быстро вырабатывают защиту.
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