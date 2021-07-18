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Эксперт: Коллективный иммунитет к коронавирусу в России достиг 60%

Однако это не тот уровень, который позволяет выдохнуть, заметил специалист.

18 июля, 18:51
<p>Фото © ТАСС / Карпухин Сергей</p>

Фото © ТАСС / Карпухин Сергей

Коллективный иммунитет к коронавирусу в России обрело около 60% населения страны. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" рассказал директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян.

"Мы достигли в целом по стране около 60%, это не тот уровень, который позволяет выдохнуть, это тот уровень, который позволяет управлять процессом", — отметил он, говоря о предварительных результатах исследования.

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По словам Тотоляна, необходимый уровень коллективного иммунитета для РФ должен достигнуть 90%. Тогда и можно будет рассуждать о победе над инфекцией.

Ранее в РФПИ сообщили о формировании долгосрочного иммунитета у вакцинированных "Спутником V". В теле остаются лимфоциты памяти, которые запоминают вирус, а когда вновь сталкиваются с ним, то быстро вырабатывают защиту.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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