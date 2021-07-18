Биотехнолог предупредил об опасности "длинного ковида"

Специалист пояснил, что всего существует два типа антител — IgM и IgG. Первые начинают расти после заражения, но затем их уровень падает, когда человек выздоравливает. Вторые же защищают организм пациента уже после перенесённого ковида. Говоря о "длинном ковиде", биотехнолог объяснил, что таким состоянием называется ситуация, когда болезнь уже прошла, но количество антител IgM продолжает расти даже спустя месяцы.

"Это очень страшная болезненная тема, мне страшно о ней говорить. Но да, это тот самый "длинный ковид". Это значит, что где-то в вас завис этот страшный вирус, он распространяется. И на этом месте я лучше бы ничего не говорил, потому что вам надо бежать к своему лечащему врачу и выяснять, что делать", — подчеркнул он в эфире "Радио России", запись которого опубликована на "Ютубе".