Биотехнолог предупредил об опасности "длинного ковида"
По его словам, в таких случаях нужно незамедлительно обращаться к врачам.
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Состояние организма, при котором у пациента наблюдается постоянный рост антител IgM вместе с неизменным уровнем антител IgG, можно назвать "длинным ковидом". Об этом заявил профессор-биотехнолог Сколковского института науки и технологий Дмитрий Кулиш.
Специалист пояснил, что всего существует два типа антител — IgM и IgG. Первые начинают расти после заражения, но затем их уровень падает, когда человек выздоравливает. Вторые же защищают организм пациента уже после перенесённого ковида. Говоря о "длинном ковиде", биотехнолог объяснил, что таким состоянием называется ситуация, когда болезнь уже прошла, но количество антител IgM продолжает расти даже спустя месяцы.
"Это очень страшная болезненная тема, мне страшно о ней говорить. Но да, это тот самый "длинный ковид". Это значит, что где-то в вас завис этот страшный вирус, он распространяется. И на этом месте я лучше бы ничего не говорил, потому что вам надо бежать к своему лечащему врачу и выяснять, что делать", — подчеркнул он в эфире "Радио России", запись которого опубликована на "Ютубе".
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