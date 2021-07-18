НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Биотехнолог предупредил об опасности "длинного ковида"

По его словам, в таких случаях нужно незамедлительно обращаться к врачам.

18 июля, 16:19
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Состояние организма, при котором у пациента наблюдается постоянный рост антител IgM вместе с неизменным уровнем антител IgG, можно назвать "длинным ковидом". Об этом заявил профессор-биотехнолог Сколковского института науки и технологий Дмитрий Кулиш.

Специалист пояснил, что всего существует два типа антител — IgM и IgG. Первые начинают расти после заражения, но затем их уровень падает, когда человек выздоравливает. Вторые же защищают организм пациента уже после перенесённого ковида. Говоря о "длинном ковиде", биотехнолог объяснил, что таким состоянием называется ситуация, когда болезнь уже прошла, но количество антител IgM продолжает расти даже спустя месяцы.

Иммунолог оценил идею ревакцинации от ковида всю жизнь

Иммунолог оценил идею ревакцинации от ковида всю жизнь

"Это очень страшная болезненная тема, мне страшно о ней говорить. Но да, это тот самый "длинный ковид". Это значит, что где-то в вас завис этот страшный вирус, он распространяется. И на этом месте я лучше бы ничего не говорил, потому что вам надо бежать к своему лечащему врачу и выяснять, что делать", — подчеркнул он в эфире "Радио России", запись которого опубликована на "Ютубе".

Ранее Лайф рассказывал, что учёные из Университетского колледжа Лондона определили 203 симптома, которые могут проявиться у инфицированного во время затяжного течения коронавируса.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

В России больше месяца обновляется недельный максимум по числу смертей из-за ковида

сегодня в 12:23

В Крыму вновь обновился рекорд по выявленным за сутки заражениям ковидом

сегодня в 08:55

Инфекционист назвал непривитых людей "пушечным мясом" для коронавируса

сегодня в 10:30

В Роскомнадзоре заявили, что YouTube игнорирует требования об удалении фейков

сегодня в 17:11

Роскомнадзор потребовал от YouTube разблокировать видео сенатора Пушкова

сегодня в 17:04

Новости партнеров

Layer 1