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В России больше месяца обновляется недельный максимум по числу смертей из-за ковида

Москва и Петербург остаются основными очагами эпидемии, но их доля в числе выявляемых случаев снижается.

18 июля, 12:23
<p>Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин</p>

Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин

Недельная заболеваемость коронавирусом в России практически не увеличивается, однако антирекорды по смертности обновляются уже больше месяца. Об этом свидетельствуют данные федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Так, с 12 по 18 июля в стране зафиксировано 5417 летальных исходов, что является новым максимумом. Цифра увеличивается уже четыре недели подряд. При этом летальность почти не меняется — за неделю этот показатель увеличился с 2,47% до 2,49%.

Четвёртый день подряд в России зафиксировано свыше 25 тысяч случаев заражения ковидом

Четвёртый день подряд в России зафиксировано свыше 25 тысяч случаев заражения ковидом

Основными очагами эпидемии в стране остаются Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург, но их доля в числе выявляемых случаев продолжает снижаться. На этой неделе она составила уже 37,7% против 42,2% на прошлой.

А ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об эффективности российских вакцин против штамма "дельта". Также он сообщил, что за предыдущие шесть месяцев в столице было вакцинировано всего 1,7 миллиона москвичей, а вот за последний месяц к ним прибавилось ещё два миллиона жителей. Он также отметил, что в Москве снижается число новых случаев заболевания и госпитализаций.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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