В России больше месяца обновляется недельный максимум по числу смертей из-за ковида

Недельная заболеваемость коронавирусом в России практически не увеличивается, однако антирекорды по смертности обновляются уже больше месяца. Об этом свидетельствуют данные федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Так, с 12 по 18 июля в стране зафиксировано 5417 летальных исходов, что является новым максимумом. Цифра увеличивается уже четыре недели подряд. При этом летальность почти не меняется — за неделю этот показатель увеличился с 2,47% до 2,49%.

Основными очагами эпидемии в стране остаются Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург, но их доля в числе выявляемых случаев продолжает снижаться. На этой неделе она составила уже 37,7% против 42,2% на прошлой.