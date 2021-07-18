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Собянин рассказал об эффективности российских вакцин против штамма "дельта"

По его словам, благодаря единой базе данных столичные власти оперируют точной статистикой и изучают число тяжёлых случаев и госпитализаций.

18 июля, 08:23
<p>Фото © <a href="https://www.mos.ru/mayor/biography/?utm_source=search&utm_term=suggest" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт Правительства Москвы</a></p>

Фото © Сайт Правительства Москвы

Власти Москвы оперируют точными данными по всем заболевшим коронавирусом и вакцинированным жителям города. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

"Очень много фейков, которые мы видим в соцсетях, Интернете. Конечно, без этого не обойтись, но мы-то работаем с большими данными, с официальными данными. Мы видим каждого заболевшего, каждого вакцинированного в единой базе данных", — сказал московский глава в интервью телеканалу "Россия-1".

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По словам Собянина, власти знают точное количество заразившихся и тех из них, кто был привит. Кроме того, известна информация о том, как люди болели, были ли они госпитализированы, и другие важные показатели. Столичный мэр заметил, что эти знания позволяют сделать точный вывод, что вакцинация помогает, в том числе и бороться с новым штаммом ("дельта").

Ранее мэр Москвы сообщил, что за предыдущие шесть месяцев было вакцинировано всего 1,7 миллиона москвичей, а вот за последний месяц к ним прибавилось ещё два миллиона жителей. Он также отметил, что в Москве снижается число новых случаев заболевания и госпитализаций.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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