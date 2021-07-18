Собянин рассказал об эффективности российских вакцин против штамма "дельта"

Власти Москвы оперируют точными данными по всем заболевшим коронавирусом и вакцинированным жителям города. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

"Очень много фейков, которые мы видим в соцсетях, Интернете. Конечно, без этого не обойтись, но мы-то работаем с большими данными, с официальными данными. Мы видим каждого заболевшего, каждого вакцинированного в единой базе данных", — сказал московский глава в интервью телеканалу "Россия-1".

По словам Собянина, власти знают точное количество заразившихся и тех из них, кто был привит. Кроме того, известна информация о том, как люди болели, были ли они госпитализированы, и другие важные показатели. Столичный мэр заметил, что эти знания позволяют сделать точный вывод, что вакцинация помогает, в том числе и бороться с новым штаммом ("дельта").