Собянин рассказал об эффективности российских вакцин против штамма "дельта"
По его словам, благодаря единой базе данных столичные власти оперируют точной статистикой и изучают число тяжёлых случаев и госпитализаций.
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Власти Москвы оперируют точными данными по всем заболевшим коронавирусом и вакцинированным жителям города. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
"Очень много фейков, которые мы видим в соцсетях, Интернете. Конечно, без этого не обойтись, но мы-то работаем с большими данными, с официальными данными. Мы видим каждого заболевшего, каждого вакцинированного в единой базе данных", — сказал московский глава в интервью телеканалу "Россия-1".
По словам Собянина, власти знают точное количество заразившихся и тех из них, кто был привит. Кроме того, известна информация о том, как люди болели, были ли они госпитализированы, и другие важные показатели. Столичный мэр заметил, что эти знания позволяют сделать точный вывод, что вакцинация помогает, в том числе и бороться с новым штаммом ("дельта").
Ранее мэр Москвы сообщил, что за предыдущие шесть месяцев было вакцинировано всего 1,7 миллиона москвичей, а вот за последний месяц к ним прибавилось ещё два миллиона жителей. Он также отметил, что в Москве снижается число новых случаев заболевания и госпитализаций.
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