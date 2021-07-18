Аналитики выяснили, сколько москвичей и петербуржцев хотели бы ездить на работу на велосипеде

Почти треть москвичей хотела бы ездить на работу на велосипеде, показал опрос компании SuperJob, с результатами которого ознакомился телеканал RT.

Оказалось, что пока 32% жителей столицы не против пересесть на велосипед, но сделали это всего 4%. В то же время отказывается использовать этот вид транспорта в пользу любого другого почти половина москвичей (49%).

В Санкт-Петербурге ситуация оказалась схожей с Москвой. Там уже ездят на работу на велосипеде 5% жителей, в то время как хотели бы это делать 37%. Вместе с тем петербуржцев, которые предпочитают другой вид транспорта, насчитывается ровно половина.