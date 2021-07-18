НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Аналитики выяснили, сколько москвичей и петербуржцев хотели бы ездить на работу на велосипеде

Оказалось, что не решается изменять традиционным видам транспорта в обеих столицах примерно одинаковое количество людей.

18 июля, 06:16
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Почти треть москвичей хотела бы ездить на работу на велосипеде, показал опрос компании SuperJob, с результатами которого ознакомился телеканал RT.

Оказалось, что пока 32% жителей столицы не против пересесть на велосипед, но сделали это всего 4%. В то же время отказывается использовать этот вид транспорта в пользу любого другого почти половина москвичей (49%).

Меньше автомобилей, больше велосипедов: россияне определили признаки идеального города

Меньше автомобилей, больше велосипедов: россияне определили признаки идеального города

В Санкт-Петербурге ситуация оказалась схожей с Москвой. Там уже ездят на работу на велосипеде 5% жителей, в то время как хотели бы это делать 37%. Вместе с тем петербуржцев, которые предпочитают другой вид транспорта, насчитывается ровно половина.

Ранее Лайф рассказывал, насколько вредны постоянные поездки на электросамокате.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Опрос показал готовность россиян застраховаться от столкновений с самокатами

15 июля, 19:50

Росстат выяснил причины недовольства россиян своим жильём

вчера в 22:39

Диетолог рассказала, кому противопоказаны сезонные ягоды и фрукты

сегодня в 05:32

До трёх увеличилось число жертв лобового столкновения поездов в Приамурье

сегодня в 06:34

Парень приютил котёнка, но с ним шла детская записка, от которой наворачиваются слёзы умиления

сегодня в 06:00

Новости партнеров

Layer 1