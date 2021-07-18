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В Крыму захотели привлечь к ответственности организаторов блокады полуострова

По предварительным подсчётам, сумма ущерба от этих действий составила почти полтора триллиона рублей.

18 июля, 05:43
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В Крыму решили привлечь к уголовной ответственности всех организаторов водной блокады полуострова. Об этом сообщил первый заместитель председателя крымского парламента Ефим Фикс.

"Следственные органы работают по привлечению к уголовной ответственности организаторов блокады. Наша рабочая группа уже завершает подготовку всех необходимых документов для подачи иска в судебные органы о признании и взыскании ущерба, причинённого полуострову водной блокадой", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

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Отмечается, что пока речь идёт о 12 гражданах Украины, которые были организаторами или оправдывали блокаду Крыма. Вице-спикер добавил, что, по предварительным подсчётам, сумма ущерба полуострову составила почти полтора триллиона рублей.

Ранее Лайф рассказывал, что в Крыму отказались от помощи Украины в вопросе снятия водной блокады. Власти региона опасаются, что вода из Незалежной может быть отравлена или её подача вновь прекратится.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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