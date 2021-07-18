В Крыму захотели привлечь к ответственности организаторов блокады полуострова

В Крыму решили привлечь к уголовной ответственности всех организаторов водной блокады полуострова. Об этом сообщил первый заместитель председателя крымского парламента Ефим Фикс.

"Следственные органы работают по привлечению к уголовной ответственности организаторов блокады. Наша рабочая группа уже завершает подготовку всех необходимых документов для подачи иска в судебные органы о признании и взыскании ущерба, причинённого полуострову водной блокадой", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

Отмечается, что пока речь идёт о 12 гражданах Украины, которые были организаторами или оправдывали блокаду Крыма. Вице-спикер добавил, что, по предварительным подсчётам, сумма ущерба полуострову составила почти полтора триллиона рублей.