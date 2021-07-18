Массовое ДТП в США привело к царь-пробке на 100 километров
Крупная авария произошла на границе штатов Джорджия и Флорида.
Кадр из видео © local10.com
Массовое ДТП в США привело к царь-пробке на 100 километров. Видео © local10.com
На самой оживлённой трассе Восточного побережья США — I-95 — образовалась многокилометровая пробка. Всё из-за того, что на границе штатов Джорджия и Флорида произошла серьёзная авария с участием нескольких машин.
Местные СМИ пишут, что в результате аварии погиб как минимум один человек, также известно о нескольких пострадавших. По некоторым данным, протяжённость пробки достигла 100 километров. Всё из-за того, что после ДТП оказались перекрыты полосы движения.
Местные службы сообщают, что дорогу, которая была перекрыта много часов, уже удалось освободить от последствий аварии и возобновить по ней движение транспорта.
Ранее из-за ремонта трассы в мощную пробку встал Екатеринбург. Вмешиваться пришлось даже губернатору.
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