Массовое ДТП в США привело к царь-пробке на 100 километров. Видео © local10.com

На самой оживлённой трассе Восточного побережья США — I-95 — образовалась многокилометровая пробка. Всё из-за того, что на границе штатов Джорджия и Флорида произошла серьёзная авария с участием нескольких машин.

Местные СМИ пишут, что в результате аварии погиб как минимум один человек, также известно о нескольких пострадавших. По некоторым данным, протяжённость пробки достигла 100 километров. Всё из-за того, что после ДТП оказались перекрыты полосы движения.

Местные службы сообщают, что дорогу, которая была перекрыта много часов, уже удалось освободить от последствий аварии и возобновить по ней движение транспорта.