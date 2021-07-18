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Дачникам могут разрешить сжигать сухую траву в 15 метрах от построек

Сейчас место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 50 метров от ближайшего здания.

18 июля, 05:07
<p>Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь</p>

Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

В МЧС России планируют разрешить сжигать на садовых участках сухую траву на расстоянии не менее 15 метров от построек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на проект постановления правительства.

"При использовании открытого огня для сжигания сухой травы, веток, листвы и другой горючей растительности... место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 15 метров до зданий, сооружений и иных построек", — говорится в тексте документа.

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В настоящее время место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 50 метров от ближайшей постройки, 100 метров — от хвойного леса и 30 метров — от лиственного.

Напомним, что 1 января в России были введены новые правила для дачников. Они будут действовать до 2026 года, потом их пересмотрят в соответствии с требованиями времени.

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Ранее Лайф рассказывал, за что можно получить штраф на даче. Например, серьёзное наказание можно заработать, решив наведаться в соседний лес с топором или пилой.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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