Дачникам могут разрешить сжигать сухую траву в 15 метрах от построек

В МЧС России планируют разрешить сжигать на садовых участках сухую траву на расстоянии не менее 15 метров от построек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на проект постановления правительства.

"При использовании открытого огня для сжигания сухой травы, веток, листвы и другой горючей растительности... место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 15 метров до зданий, сооружений и иных построек", — говорится в тексте документа.

В настоящее время место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 50 метров от ближайшей постройки, 100 метров — от хвойного леса и 30 метров — от лиственного.

Напомним, что 1 января в России были введены новые правила для дачников. Они будут действовать до 2026 года, потом их пересмотрят в соответствии с требованиями времени.