Число жертв разрушительного потопа в Германии превысило 155

Больше всего жертв приходится на округ Арвайлер (земля Рейнланд-Пфальц) на западе страны. Там погибло 110 человек и пострадало 670. При этом власти не исключили, что количество жертв и пострадавших будет расти. Многие районы округа всё ещё остаются без электричества и связи. Дороги перекрыты, жителей призывают отказаться от поездок в регион.