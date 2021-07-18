Число жертв разрушительного потопа в Германии превысило 155
Большинство из них погибло в округе Арвайлер в западной части страны.
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Не менее 156 человек погибли из-за мощного наводнения в Германии, сообщает управление полиции Кобленца.
Больше всего жертв приходится на округ Арвайлер (земля Рейнланд-Пфальц) на западе страны. Там погибло 110 человек и пострадало 670. При этом власти не исключили, что количество жертв и пострадавших будет расти. Многие районы округа всё ещё остаются без электричества и связи. Дороги перекрыты, жителей призывают отказаться от поездок в регион.
Ещё 45 человек погибли в земле Северный Рейн – Вестфалия. Одна жертва зафиксирована в районе Берхтесгаденер-Ланд федеральной земли Бавария, где ранее ввели режим ЧС.
Напомним, 14 июля мощные ливни обрушились на западную часть Германии в результате действия циклона "Бренд", из-за наводнения страна объявила режим военной катастрофы. Около 1,3 тысячи человек по-прежнему числятся пропавшими без вести. А дожди между тем продолжают усугублять ситуацию на западе страны. Из-за наводнения пришлось приостановить железнодорожное сообщение между ФРГ и Чехией.
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