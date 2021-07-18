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В Роспотребнадзоре сообщили, что более заразные варианты ковида вытесняют другие

При этом тяжесть заболевания не прогрессирует, так как патоген не стремится убить своего хозяина.

18 июля, 04:18

Фото © Pexels

Более заразные варианты коронавируса вытесняют менее заразные, но сама тяжесть течения заболевания не меняется. Об этом сообщил глава филиала ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семёнов.

"Если появляется более агрессивный вариант вируса, он заражает больше людей, в это время другие варианты вируса не размножаются, они распространяются медленнее и сходят со сцены. И это совершенно естественно", — приводит слова учёного РИА "Новости".

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Специалист пояснил, что усиление заразности вируса свидетельствует о его эффективности. А тяжесть заболевания не прогрессирует, так как патоген не стремится убить своего хозяина.

Семёнов напомнил, что в природе известны другие коронавирусы, которые довольно заразны, но от них никто не умирает и даже тяжело не болеет.

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Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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