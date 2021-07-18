В Роспотребнадзоре сообщили, что более заразные варианты ковида вытесняют другие

Более заразные варианты коронавируса вытесняют менее заразные, но сама тяжесть течения заболевания не меняется. Об этом сообщил глава филиала ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семёнов.

"Если появляется более агрессивный вариант вируса, он заражает больше людей, в это время другие варианты вируса не размножаются, они распространяются медленнее и сходят со сцены. И это совершенно естественно", — приводит слова учёного РИА "Новости".

Специалист пояснил, что усиление заразности вируса свидетельствует о его эффективности. А тяжесть заболевания не прогрессирует, так как патоген не стремится убить своего хозяина.

Семёнов напомнил, что в природе известны другие коронавирусы, которые довольно заразны, но от них никто не умирает и даже тяжело не болеет.