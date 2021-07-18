Врачи объяснили, почему пожилые легче молодых переносят вакцинацию от ковида

Пожилые люди чаще всего переносят вакцинацию от коронавируса без высокой температуры и болезненных ощущений в мышцах, потому что иммунная система человека с возрастом становится слабее. Об этом в беседе с Ura.ru рассказали терапевт широкого профиля, главный врач клиники "Твой доктор" Татьяна Романенко и врач-терапевт Виктор Лишин.

"Вакцинация воздействует на иммунную систему, а с возрастом адаптационные механизмы становятся менее выраженными. Иммунологические реакции часто протекают не так, как у молодых. Поэтому люди более старшего возраста, особенно с хроническими заболеваниями, зачастую даже не обращают внимания на прививку", — пояснила Романенко.

По словам Лишина, у молодых людей иммунитет сильнее — соответственно, более выраженные реакции на инфекцию. Однако молодой организм тоже не всегда реагирует на прививку, всё зависит от работы иммунной системы. Терапевт посоветовал принимать лекарства при наличии побочных эффектов. Например, при аллергии — антигистаминные препараты, а при высокой температуре — жаропонижающие. Кроме того, после вакцинации следует отказаться от алкоголя и в течение трёх-четырёх дней не заниматься спортом, подытожил медик.