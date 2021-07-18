В МВД оценили возможность создания миграционного кодекса в России

Пока в России нет достаточных предпосылок для создания миграционного кодекса. Об этом сообщили в пресс-центре МВД.

Рабочая группа, занимавшаяся этим вопросом, пришла к мнению, что миграционное законодательство как самостоятельная единица в настоящее время ещё не сформировалось и затрагивает нормативные акты из социальной, жилищной, трудовой и других отраслей права.

"В этой связи было признано, что разработка миграционного кодекса не имеет достаточных предпосылок", — приводит ТАСС сообщение ведомства.