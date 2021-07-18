В МВД оценили возможность создания миграционного кодекса в России
Планы по его разработке появились ещё в 2017 году, была создан экспертный совет.
Пока в России нет достаточных предпосылок для создания миграционного кодекса. Об этом сообщили в пресс-центре МВД.
Рабочая группа, занимавшаяся этим вопросом, пришла к мнению, что миграционное законодательство как самостоятельная единица в настоящее время ещё не сформировалось и затрагивает нормативные акты из социальной, жилищной, трудовой и других отраслей права.
"В этой связи было признано, что разработка миграционного кодекса не имеет достаточных предпосылок", — приводит ТАСС сообщение ведомства.
Планы по созданию миграционного кодекса озвучил в 2017 году первый замглавы МВД РФ Александр Горовой. Позже министерство создало экспертный совет для разработки этого вопроса.
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