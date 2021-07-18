НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В МВД оценили возможность создания миграционного кодекса в России

Планы по его разработке появились ещё в 2017 году, была создан экспертный совет.

18 июля, 03:18

Пока в России нет достаточных предпосылок для создания миграционного кодекса. Об этом сообщили в пресс-центре МВД.

Рабочая группа, занимавшаяся этим вопросом, пришла к мнению, что миграционное законодательство как самостоятельная единица в настоящее время ещё не сформировалось и затрагивает нормативные акты из социальной, жилищной, трудовой и других отраслей права.

Путин на форуме АТЭС поддержал массовую иммунизацию трудовых мигрантов

Путин на форуме АТЭС поддержал массовую иммунизацию трудовых мигрантов

"В этой связи было признано, что разработка миграционного кодекса не имеет достаточных предпосылок", — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Планы по созданию миграционного кодекса озвучил в 2017 году первый замглавы МВД РФ Александр Горовой. Позже министерство создало экспертный совет для разработки этого вопроса.

МВД до 30 сентября продлило мораторий на признание пребывания мигрантов нежелательным

МВД до 30 сентября продлило мораторий на признание пребывания мигрантов нежелательным

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Путин на форуме АТЭС поддержал массовую иммунизацию трудовых мигрантов

16 июля, 13:50

На Украине признали конституционным закон о государственном языке

14 июля, 14:03

МВД прорабатывает возможность внедрения экспресс-тестов для выявления пьяных водителей

сегодня в 02:34

В США болельщики сбежали с бейсбольного матча из-за стрельбы у стадиона

сегодня в 03:30

Уходил от погони: На Сахалине иномарку и водителя разорвало пополам при столкновении со столбом

сегодня в 03:10

Новости партнеров

Layer 1