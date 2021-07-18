На Украине "обязали" Шойгу явиться в Мариуполь 20 июля
Повестку подписал старший следователь ГУ СБУ Тарас Бутенко.
Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ / Вадим Савицкий
Служба безопасности Украины (СБУ) "вызвала" главу Минобороны РФ Сергея Шойгу для "вручения письменного подозрения" и "проведения процессуальных действий". Соответствующий документ был опубликован украинским изданием "Главком".
Министру обороны России вменяется якобы "создание непредусмотренных законом военизированных вооружённых формирований". Служба безопасности Незалежной "обязала" Шойгу явиться 20 июля в Мариуполь в Главное управление (ГУ) СБУ в Донецкой и Луганской областях. Повестка была подписана старшим следователем ГУ СБУ Тарасом Бутенко.
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Отметим, что это не первый раз, когда Киев пытается провести следственные действия с россиянами. В августе 2016 года тогдашний генпрокурор Украины Юрий Луценко заявлял о намерении арестовать Шойгу и 17 высокопоставленных чиновников из РФ, тогда власти Незалежной заподозрили их в преступлениях "против основ нацбезопасности Украины".
В 2017 году Главная военная прокуратура Украины вызывала на допросы заместителей министра обороны России Николая Панкова и Дмитрия Булгакова, а также замглавкома ВМФ РФ Александра Федотенкова. Позже Генпрокуратура Украины утвердила обвинительные заключения и объявила их в розыск. В феврале 2021 года СБУ также предъявила обвинения замглавы Минобороны РФ генерал-полковнику Андрею Картаполову. Во всех этих случаях Киев заявлял о намерении арестовать россиян, но до реальных действий или последствий ни разу не доходило.
Ранее экс-депутат Рады Евгений Мураев заявил, что серьёзный кризис, который переживает Украина, может привести к развалу страны уже этой осенью. А в июне бывший нардеп предрекал, что Незалежная повторит судьбу Югославии и развалится на четыре части.
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