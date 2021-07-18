На Украине "обязали" Шойгу явиться в Мариуполь 20 июля

Министру обороны России вменяется якобы "создание непредусмотренных законом военизированных вооружённых формирований". Служба безопасности Незалежной "обязала" Шойгу явиться 20 июля в Мариуполь в Главное управление (ГУ) СБУ в Донецкой и Луганской областях. Повестка была подписана старшим следователем ГУ СБУ Тарасом Бутенко.

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Отметим, что это не первый раз, когда Киев пытается провести следственные действия с россиянами. В августе 2016 года тогдашний генпрокурор Украины Юрий Луценко заявлял о намерении арестовать Шойгу и 17 высокопоставленных чиновников из РФ, тогда власти Незалежной заподозрили их в преступлениях "против основ нацбезопасности Украины".