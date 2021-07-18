Врач объяснил, как смартфоны убивают иммунитет человека
Специалист посоветовал применять глазные капли, чтобы избежать неприятных последствий использования гаджетов.
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Длительное использование смартфона или компьютера может спровоцировать развитие синдрома сухого глаза, который ослабляет иммунитет человека и позволяет проникнуть вирусной инфекции. Об этом рассказал врач-офтальмолог, доктор медицинских наук Игорь Азнаурян.
В беседе с радио Sputnik специалист отметил, что слишком пристальное внимание к экрану мешает человеку моргать, в результате чего глаза не получают необходимого увлажнения. А если человек находится в таком состоянии достаточно долго, его слёзные железы перестают выделять нужное количество влаги и возникает синдром сухого глаза, уточнил медик.
"Когда роговица глаза подсыхает, то активизируется выработка влаги слёзной железой, а в процессе моргания мы увлажняем глаз. Когда мы смотрим на экран, то мы не моргаем, а заворожённо читаем, играем, смотрим или что-то ещё, и в этот момент у нас с вами глаз подсыхает, но мы на это не реагируем. В итоге это приводит к развитию синдрома сухого глаза", — поведал Азнаурян.
В свою очередь, синдром сухого глаза, по словам врача, подрывает местный иммунитет человека и облегчает попадание вирусов в организм через глаза.
"Все микробы, которые летают в воздухе, естественно, попадают в глаза. В условиях сниженного иммунитета при синдроме сухого глаза развивается разнообразная инфекция, в том числе вирусная", — подчеркнул офтальмолог.
При этом специалист посоветовал применять глазные капли, чтобы избежать неприятных последствий использования гаджетов. Они не могут полностью заменить слёзную жидкость, но всё же это поддерживающая мера, заключил медик.
Ранее эксперт "Роскачества" Сергей Кузьменко призвал не выбрасывать старые смартфоны, чтобы не вредить природе.
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