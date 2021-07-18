Врач объяснил, как смартфоны убивают иммунитет человека

Длительное использование смартфона или компьютера может спровоцировать развитие синдрома сухого глаза, который ослабляет иммунитет человека и позволяет проникнуть вирусной инфекции. Об этом рассказал врач-офтальмолог, доктор медицинских наук Игорь Азнаурян.

В беседе с радио Sputnik специалист отметил, что слишком пристальное внимание к экрану мешает человеку моргать, в результате чего глаза не получают необходимого увлажнения. А если человек находится в таком состоянии достаточно долго, его слёзные железы перестают выделять нужное количество влаги и возникает синдром сухого глаза, уточнил медик.

"Когда роговица глаза подсыхает, то активизируется выработка влаги слёзной железой, а в процессе моргания мы увлажняем глаз. Когда мы смотрим на экран, то мы не моргаем, а заворожённо читаем, играем, смотрим или что-то ещё, и в этот момент у нас с вами глаз подсыхает, но мы на это не реагируем. В итоге это приводит к развитию синдрома сухого глаза", — поведал Азнаурян.

В свою очередь, синдром сухого глаза, по словам врача, подрывает местный иммунитет человека и облегчает попадание вирусов в организм через глаза.

"Все микробы, которые летают в воздухе, естественно, попадают в глаза. В условиях сниженного иммунитета при синдроме сухого глаза развивается разнообразная инфекция, в том числе вирусная", — подчеркнул офтальмолог.

При этом специалист посоветовал применять глазные капли, чтобы избежать неприятных последствий использования гаджетов. Они не могут полностью заменить слёзную жидкость, но всё же это поддерживающая мера, заключил медик.