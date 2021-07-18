Российский сенатор Алексей Пушков оценил заявление внештатного советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича о том, что Киев "развёрнется" к Китаю для борьбы с Россией, если не получит поддержки со стороны Запада.

"Дело в том, что Украина генетически не способна к независимому существованию — ей для этого не хватает ни подлинной истории, ни развитого национального начала, ни полноценной идентичности, ни политической элиты, способной проводить независимую политику", — написал Пушков в своём телеграм-канале.

Как отметил сенатор, подобные угрожающие заявления показывают несамостоятельность украинской политической элиты, которая хочет "присосаться" к одному из современных центров силы. Пушков назвал эту угрозу пустой, так как Китай не заинтересован в Украине, а Украине, в свою очередь, нечего предложить Китаю.