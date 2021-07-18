В США болельщики сбежали с бейсбольного матча из-за стрельбы у стадиона. Видео © Соцсети

В результате стрельбы возле бейсбольного стадиона Nationals Park в Вашингтоне огнестрельные ранения получили минимум два человека. Об этом сообщили представители местной полиции.

По данным стражей порядка, двое пострадавших, причастных к данному инциденту, обратились в расположенные неподалёку больницы за помощью.

Представители столичного полицейского департамента находятся на месте происшествия и ведут активное расследование. Правоохранители отмечают, что угрозы в настоящее время нет.

В момент стрельбы на самом стадионе проходил бейсбольный матч MLB между командами "Сан-Диего Падрес" и "Вашингтон Нэшионалс". Из-за ЧП он был остановлен. Зрителям предложили покинуть трибуны. На кадрах со стадиона видно, как болельщики достаточно быстро покидали арену и разбегались в разные стороны. При этом некоторые остались на арене и решили спрятаться под своими сиденьями.