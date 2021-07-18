НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В США болельщики сбежали с бейсбольного матча из-за стрельбы у стадиона

При этом часть фанатов решила спрятаться под сиденьями. По данным полиции, в результате инцидента пострадало два человека.

18 июля, 03:30

В США болельщики сбежали с бейсбольного матча из-за стрельбы у стадиона. Видео © Соцсети

В результате стрельбы возле бейсбольного стадиона Nationals Park в Вашингтоне огнестрельные ранения получили минимум два человека. Об этом сообщили представители местной полиции.

По данным стражей порядка, двое пострадавших, причастных к данному инциденту, обратились в расположенные неподалёку больницы за помощью.

Рэперу трижды выстрелили в голову на глазах у друга, когда он вышел в прямой эфир в Instagram

Рэперу трижды выстрелили в голову на глазах у друга, когда он вышел в прямой эфир в Instagram

Представители столичного полицейского департамента находятся на месте происшествия и ведут активное расследование. Правоохранители отмечают, что угрозы в настоящее время нет.

В момент стрельбы на самом стадионе проходил бейсбольный матч MLB между командами "Сан-Диего Падрес" и "Вашингтон Нэшионалс". Из-за ЧП он был остановлен. Зрителям предложили покинуть трибуны. На кадрах со стадиона видно, как болельщики достаточно быстро покидали арену и разбегались в разные стороны. При этом некоторые остались на арене и решили спрятаться под своими сиденьями.

Ранее Лайф сообщал, что в США в результате стрельбы погиб шестилетний ребёнок.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1