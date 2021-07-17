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Шестилетний ребёнок погиб в результате стрельбы в США

Ещё пятеро взрослых получили ранения, но их жизни ничего не угрожает.

17 июля, 07:57
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В США в результате стрельбы погиб ребёнок. Об этом со ссылкой на экстренные службы сообщает телеканал CNN.

Отмечается, что инцидент произошёл накануне вечером (6:00 субботы мск) в Вашингтоне. Помимо шестилетней девочки ранения получили также пятеро взрослых — две девушки и трое мужчин. Ребёнок от полученных травм скончался в больнице. Сообщается, что по подозрению в стрельбе пока никто не задержан.

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Ранее Лайф сообщал, что во французском Марселе возле детсада произошла стрельба с поножовщиной, в результате которой погиб один человек.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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