Шестилетний ребёнок погиб в результате стрельбы в США

В США в результате стрельбы погиб ребёнок. Об этом со ссылкой на экстренные службы сообщает телеканал CNN.

Отмечается, что инцидент произошёл накануне вечером (6:00 субботы мск) в Вашингтоне. Помимо шестилетней девочки ранения получили также пятеро взрослых — две девушки и трое мужчин. Ребёнок от полученных травм скончался в больнице. Сообщается, что по подозрению в стрельбе пока никто не задержан.