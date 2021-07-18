В Великобритании передумали вакцинировать всех детей от коронавируса

По данным издания, Объединённый комитет по вакцинации и иммунизации (JCVI) призвал не прививать несовершеннолетних до тех пор, пока не будут получены дополнительные данные о возможных рисках. Инъекции будут делать детям в возрасте от 12 до 15 лет, уязвимым перед коронавирусной инфекцией, тем, кто живёт со взрослыми из группы риска, а также подросткам, которым через три месяца исполнится 18 лет. Использовать для них планируется препарат Pfizer/BioNTech, одобренный британским управлением по контролю за оборотом лекарств.