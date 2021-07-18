В Великобритании передумали вакцинировать всех детей от коронавируса
Вместо этого прививать будут несовершеннолетних из групп риска и тех, кому через три месяца исполнится 18 лет.
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Власти Великобритании отказались от проведения массовой вакцинации детей и подростков от коронавируса. Об этом пишет The Telegraph.
По данным издания, Объединённый комитет по вакцинации и иммунизации (JCVI) призвал не прививать несовершеннолетних до тех пор, пока не будут получены дополнительные данные о возможных рисках. Инъекции будут делать детям в возрасте от 12 до 15 лет, уязвимым перед коронавирусной инфекцией, тем, кто живёт со взрослыми из группы риска, а также подросткам, которым через три месяца исполнится 18 лет. Использовать для них планируется препарат Pfizer/BioNTech, одобренный британским управлением по контролю за оборотом лекарств.
Уточняется, что официально об этом решении объявят 19 июля.
Всего в Великобритании выявлено 5 407 428 случаев CoViD-19. Умерло 128 960 пациентов.
Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург прокомментировал исследования "Спутника V" для несовершеннолетних, а главврач Московской ГКБ имени Жадкевича Александр Мясников объяснил, зачем надо прививать подростков.
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