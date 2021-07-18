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Преемник Хабиба Ислам Махачев восьмой раз подряд победил в UFC

Теперь на счету 29-летнего спортсмена 20 побед и одно поражение в MMA.

18 июля, 04:53

Преемник Хабиба Ислам Махачев восьмой раз подряд победил в UFC. Видео © Twitter / ufc

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев одержал восьмую подряд победу в UFC, одолев бразильца Тьяго Мойзеса в главном поединке турнира в Лас-Вегасе.

Легковес Махачев, которого многие считают преемником бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, расправился с оппонентом в четвёртом раунде с помощью удушающего приёма. Теперь на счету 29-летнего спортсмена 20 побед и одно поражение в MMA. 26-летний Мойзес потерпел пятое поражение при 15 победах.

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В соглавном бою вечера турнира UFC on ESPN 26 бывшая чемпионка в легчайшем весе американка Миша Тейт техническим нокаутом в третьем раунде победила соотечественницу Марион Рено.

Стоит отметить, что на турнире должен был драться двоюродный брат Хабиба Абубакар, но он получил травму и не смог выйти против американца Даниэля Родригеса.

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Напомним, на прошлой неделе в UFC состоялся бой между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дастином Пуарье. Последний победил в первом раунде после того, как Макгрегор сломал ногу.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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