Диетолог рассказала, кому противопоказаны сезонные ягоды и фрукты

Врач-диетолог, гастроэнтеролог Марина Хорол рассказала, кому противопоказаны сезонные ягоды и фрукты. В беседе с RT она отметила, что их приём должен быть дозированным, так как у некоторых людей могут возникнуть проблемы.

"Есть нужно клубники ровно столько, сколько ты хочешь. И чтобы это не навредило твоему желудочно-кишечному тракту. Вообще, во всех ягодах и кислых фруктах есть очень много кислот. Фруктовая кислота может повредить слизистую желудочно-кишечного тракта, так что если есть там проблемы, то лучше не стоит", — разъяснила Хорол.

Диетолог добавила, что сырые овощи и фрукты очень полезны и способны восполнить дефицит витаминов. Однако если есть колиты или аллергия, то лучше воздержаться от употребления этих продуктов. Их можно приготовить каким-либо способом. Например, яблоко запечь, а сок хорошо проварить. При этом важно знать, есть ли у вас аллергия, так как аллергикам могут быть вредны свежевыжатые соки.