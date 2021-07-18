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Диетолог рассказала, кому противопоказаны сезонные ягоды и фрукты

Специалист напомнила, что в таких продуктах всегда очень много кислот.

18 июля, 05:32
<p>Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов</p>

Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Врач-диетолог, гастроэнтеролог Марина Хорол рассказала, кому противопоказаны сезонные ягоды и фрукты. В беседе с RT она отметила, что их приём должен быть дозированным, так как у некоторых людей могут возникнуть проблемы.

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"Есть нужно клубники ровно столько, сколько ты хочешь. И чтобы это не навредило твоему желудочно-кишечному тракту. Вообще, во всех ягодах и кислых фруктах есть очень много кислот. Фруктовая кислота может повредить слизистую желудочно-кишечного тракта, так что если есть там проблемы, то лучше не стоит", — разъяснила Хорол.

Диетолог добавила, что сырые овощи и фрукты очень полезны и способны восполнить дефицит витаминов. Однако если есть колиты или аллергия, то лучше воздержаться от употребления этих продуктов. Их можно приготовить каким-либо способом. Например, яблоко запечь, а сок хорошо проварить. При этом важно знать, есть ли у вас аллергия, так как аллергикам могут быть вредны свежевыжатые соки.

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Ранее учёные раскрыли правила диеты, снижающей риск заболевания диабетом и онкологией. Китайские исследователи заявили, что главное даже не продукты в рационе, а грамотное распределение трапез в ограниченные отрезки времени.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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