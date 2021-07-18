16-летний сын хип-хоп-исполнителя Децла Тони Киселёв, выступающий под псевдонимом Juzeppe Junior, выпустил свой дебютный клип на песню Dzen. Видео опубликовано на ютуб-канале ТНТ Music.

"Трек Dzen посвящается всем, кто хочет расслабиться. Поймайте правильный настрой", — говорится в подписи к клипу.

В видео артист ночью пробирается в закрытый супермаркет и устраивает там дебош. В конце его ловят охранники. Также в песне исполнитель уточняет, что занимается музыкой без помощи дедушки-продюсера — Александра Толмацкого.