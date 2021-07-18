"Посвящается всем, кто хочет расслабиться": Сын Децла выпустил свой первый клип
В ролике юный артист ночью пробирается в закрытый супермаркет и устраивает там дебош. В конце его ловят охранники.
Кадр из видео © YouTube / ТНТ MUSIC
16-летний сын хип-хоп-исполнителя Децла Тони Киселёв, выступающий под псевдонимом Juzeppe Junior, выпустил свой дебютный клип на песню Dzen. Видео опубликовано на ютуб-канале ТНТ Music.
"Трек Dzen посвящается всем, кто хочет расслабиться. Поймайте правильный настрой", — говорится в подписи к клипу.
В видео артист ночью пробирается в закрытый супермаркет и устраивает там дебош. В конце его ловят охранники. Также в песне исполнитель уточняет, что занимается музыкой без помощи дедушки-продюсера — Александра Толмацкого.
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Напомним, Децл (Кирилл Толмацкий) умер в ночь на 3 февраля 2019 года в результате острой сердечной недостаточности после выступления в Ижевске. Артисту было 35 лет. Его посмертно наградили званием легенды хип-хопа. Награду за Децла получил отец.
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