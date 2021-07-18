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"Посвящается всем, кто хочет расслабиться": Сын Децла выпустил свой первый клип

В ролике юный артист ночью пробирается в закрытый супермаркет и устраивает там дебош. В конце его ловят охранники.

18 июля, 05:41
<p>Кадр из видео © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/c/THTMUSIC/videos" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ТНТ MUSIC</a></p>

Кадр из видео © YouTube / ТНТ MUSIC

16-летний сын хип-хоп-исполнителя Децла Тони Киселёв, выступающий под псевдонимом Juzeppe Junior, выпустил свой дебютный клип на песню Dzen. Видео опубликовано на ютуб-канале ТНТ Music.

"Трек Dzen посвящается всем, кто хочет расслабиться. Поймайте правильный настрой", — говорится в подписи к клипу.

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В видео артист ночью пробирается в закрытый супермаркет и устраивает там дебош. В конце его ловят охранники. Также в песне исполнитель уточняет, что занимается музыкой без помощи дедушки-продюсера — Александра Толмацкого.

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Ранее сын Децла рассказал о сталкере, который преследует его семью, домогаясь даже бабушки.

Напомним, Децл (Кирилл Толмацкий) умер в ночь на 3 февраля 2019 года в результате острой сердечной недостаточности после выступления в Ижевске. Артисту было 35 лет. Его посмертно наградили званием легенды хип-хопа. Награду за Децла получил отец.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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