"Обязательно прививайтесь": Заболевший коронавирусом Боярский впервые рассказал о своём самочувствии
Артист поблагодарил поклонников за переживания и призвал их обязательно ставить прививки от инфекции.
Фото © Instagram / boyarskiy_official
Народный артист РСФСР Михаил Боярский впервые рассказал о состоянии своего здоровья после того, как заразился коронавирусом. По словам актёра, болезнь протекает в лёгкой форме благодаря вакцинации.
"Спасибо, что переживаете, всё хорошо! Хочу ещё раз сказать: обязательно прививайтесь, благодаря ей заболевание проходит в лёгкой форме", — написал он в своём аккаунте в "Инстаграме", добавив, что таким образом можно спасти жизнь себе и своим близким.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что Боярский попал в Боткинскую больницу с коронавирусом. 71-летний артист якобы болеет уже седьмой день, при этом чувствует себя нормально. Сам артист опроверг эту информацию.
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