Народный артист РСФСР Михаил Боярский впервые рассказал о состоянии своего здоровья после того, как заразился коронавирусом. По словам актёра, болезнь протекает в лёгкой форме благодаря вакцинации.

"Спасибо, что переживаете, всё хорошо! Хочу ещё раз сказать: обязательно прививайтесь, благодаря ей заболевание проходит в лёгкой форме", — написал он в своём аккаунте в "Инстаграме", добавив, что таким образом можно спасти жизнь себе и своим близким.