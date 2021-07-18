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"Обязательно прививайтесь": Заболевший коронавирусом Боярский впервые рассказал о своём самочувствии

Артист поблагодарил поклонников за переживания и призвал их обязательно ставить прививки от инфекции.

18 июля, 08:07
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CRb5X1Crn1f/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">boyarskiy_official</a></p>

Фото © Instagram / boyarskiy_official

Народный артист РСФСР Михаил Боярский впервые рассказал о состоянии своего здоровья после того, как заразился коронавирусом. По словам актёра, болезнь протекает в лёгкой форме благодаря вакцинации.

"Спасибо, что переживаете, всё хорошо! Хочу ещё раз сказать: обязательно прививайтесь, благодаря ей заболевание проходит в лёгкой форме", — написал он в своём аккаунте в "Инстаграме", добавив, что таким образом можно спасти жизнь себе и своим близким.

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Напомним, ранее СМИ сообщили, что Боярский попал в Боткинскую больницу с коронавирусом. 71-летний артист якобы болеет уже седьмой день, при этом чувствует себя нормально. Сам артист опроверг эту информацию.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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