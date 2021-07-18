Тело новорождённой девочки нашли в мусорном баке в Ачинске

Тело новорождённой девочки с признаками промерзания обнаружили в мусорном баке в городе Ачинске Красноярского края. Как сообщает региональное управление Следственного комитета, ребёнок был завёрнут в полотенце и находился в пакете.

Нашла младенца женщина без определённого места жительства. В настоящий момент правоохранительные органы разыскивают мать новорождённой и устанавливают обстоятельства происшествия. Помочь в этом просят жителей, которым в случае предоставления информации гарантируют анонимность.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ "Убийство матерью новорождённого ребёнка", — сказано в сообщении на сайте ведомства.