Тело новорождённой девочки нашли в мусорном баке в Ачинске
Правоохранители начали розыск матери малышки и просят помочь в этом местных жителей.
Фото: © СУ СКР по Красноярскому краю
Тело новорождённой девочки с признаками промерзания обнаружили в мусорном баке в городе Ачинске Красноярского края. Как сообщает региональное управление Следственного комитета, ребёнок был завёрнут в полотенце и находился в пакете.
Нашла младенца женщина без определённого места жительства. В настоящий момент правоохранительные органы разыскивают мать новорождённой и устанавливают обстоятельства происшествия. Помочь в этом просят жителей, которым в случае предоставления информации гарантируют анонимность.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ "Убийство матерью новорождённого ребёнка", — сказано в сообщении на сайте ведомства.
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