Смертность от наркотиков в России за год пандемии выросла на 60%

Смертность от наркотиков в России за прошлый год выросла на 60% по сравнению с предыдущим. Такие данные приводит РБК со ссылкой на исследование Росстата.

Так, за 2020 год от проблем с наркотическими веществами скончалось 7316 россиян, в то время как годом ранее от аналогичных проблем умерло 4569 жителей страны. В среднем примерно столько же летальных исходов, связанных с наркотиками, фиксировалось с период с 2016 по 2018 год.

Росстат также зафиксировал рост смертности от хронических заболеваний. Связано это, предположительно, с коронавирусом, который нередко вызывает осложнения у пациентов. Так, лишь от одной пневмонии в 2020 году умерло почти в 2,5 раза больше людей, чем годом ранее. От заболевания эндокринной системы — на 25% больше, нервной системы — на 20,9%.