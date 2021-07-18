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До трёх увеличилось число жертв лобового столкновения поездов в Приамурье

По данным местных экстренных служб, ещё один человек считается пропавшим без вести.

18 июля, 06:34

До трёх увеличилось число жертв лобового столкновения грузовых поездов в Амурской области. Как сообщили в областном Центре гражданской защиты и пожарной безопасности, тело ещё одного погибшего обнаружили сегодня утром.

"Профессионалы смогли его зафиксировать — извлекать его будут после того, как восстановительный поезд с крановой установкой сможет расчистить место подхода", — говорится в сообщении.

Сердечный приступ у машиниста мог стать причиной столкновения поездов в Приамурье

Сердечный приступ у машиниста мог стать причиной столкновения поездов в Приамурье

Там добавили, что в настоящий момент ведутся поиски ещё одного пропавшего без вести. Ранее трёх пострадавших в результате ЧП на железной дороге доставили в больницу города Зеи.

Напомним, два грузовых поезда столкнулись на путях необщего пользования в Амурской области накануне утром. Изначально сообщалось о двух погибших и двух пострадавших.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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