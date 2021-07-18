До трёх увеличилось число жертв лобового столкновения поездов в Приамурье

До трёх увеличилось число жертв лобового столкновения грузовых поездов в Амурской области. Как сообщили в областном Центре гражданской защиты и пожарной безопасности, тело ещё одного погибшего обнаружили сегодня утром.

"Профессионалы смогли его зафиксировать — извлекать его будут после того, как восстановительный поезд с крановой установкой сможет расчистить место подхода", — говорится в сообщении.

Там добавили, что в настоящий момент ведутся поиски ещё одного пропавшего без вести. Ранее трёх пострадавших в результате ЧП на железной дороге доставили в больницу города Зеи.