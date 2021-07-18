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Каждый третий россиянин выступил против четырёхдневной рабочей недели

По данным опроса, 63% респондентов считают, что смогли бы выполнить за этот срок такой же объём работы, как за пять дней.

18 июля, 07:08
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Каждый третий россиянин выступает против введения четырёхдневной рабочей недели, их основной довод — возможное сокращение заработной платы. Такие результаты показало исследование сервиса SuperJob, в котором приняли участие тысяча работодателей и 1,6 тысячи представителей экономически активного населения России.

Как сообщает РИА "Новости", поддержали идею сокращённого графика 44% респондентов, в то время как против оказались 34%. Опрос проводился с конца июня до середины июля. По результатам прошлого исследования, которое проходило в апреле, количество людей, поддержавших идею, выросло. Тогда за четырёхдневку проголосовало 39% опрошенных.

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Результаты исследования показали, что 63% респондентов считают, что смогли бы выполнить за четыре дня объём пятидневной рабочей недели. Однако каждый четвёртый россиянин уверен, что не справится с этой задачей.

"12% работодателей признались, что думали об этом, но сочли переход на такой режим работы недопустимым. К тому, что четырёхдневная неделя не исключена, пришли в результате обсуждения в 5% компаний", — говорится в результатах исследования.

Ранее Лайф писал, что свыше 70% трудоустроенных россиян перерабатывают, каждый второй не берёт за это деньги.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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