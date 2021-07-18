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Москвичи организовали стихийный мемориал на месте ДТП, где студентка сбила троих детей

В результате аварии погибло два малыша. Накануне виновнице трагедии выбрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

18 июля, 07:54

Москвичи организовали стихийный мемориал у перехода, где студентка на "мазде" сбила троих детей. Видео © LIFE

На улице Авиаторов в Москве, где два дня назад студентка на иномарке сбила троих детей, образовался стихийный мемориал. Неравнодушные жители несут к месту трагедии цветы и детские игрушки.

Напомним, страшная авария произошла на юго-западе столицы 16 июня. 18-летняя студентка Валерия Башкирова сбила троих детей на пешеходном переходе, в результате чего двое малышей в возрасте трёх и пяти лет скончались в больнице. Как узнал Лайф, четырёхмесячная девочка, которая находилась в коляске, получила ушибы и лёгкое сотрясение. Сейчас её жизни ничего не угрожает.

Студентка на маминой тачке: Стало известно, кто находился за рулем "мазды", сбившей в Москве двух детей и грудничка

Студентка на маминой тачке: Стало известно, кто находился за рулем "мазды", сбившей в Москве двух детей и грудничка

Накануне Никулинский суд Москвы отправил студентку под домашний арест на два месяца. Отвечать на вопросы журналистов после заседания суда она отказалась.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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