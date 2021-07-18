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Расследование дела о жёсткой посадке Ан-28 поставлено на контроль центрального аппарата СК

Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил в кратчайшие сроки доложить об обстоятельствах инцидента.

18 июля, 07:43
<p>Фото © LIFE </p>

Фото © LIFE

Ход расследования уголовного дела о жёсткой посадке Ан-28 в Томской области поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России, сообщается на официальном сайте ведомства.

"Александр Бастрыкин поручил в кратчайшие сроки доложить об обстоятельствах инцидента", — говорится в записи.

Пассажир Ан-28 вызвал жуткую истерику у своей девушки, попрощавшись с ней перед падением

Пассажир Ан-28 вызвал жуткую истерику у своей девушки, попрощавшись с ней перед падением

Напомним, пассажирский Ан-28 перестал выходить на связь во время рейса по маршруту Кедровый – Томск. Вскоре выдвинувшиеся в район поисков спасатели обнаружили место жёсткой посадки самолёта. Лайф публиковал фотографии с места инцидента. Всего на борту находилось 18 человек, в том числе четыре члена экипажа. Все они живы и практически не пострадали, командир воздушного судна получил перелом ноги. По факту происшествия СК России возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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