Четвёртый день подряд в России зафиксировано свыше 25 тысяч случаев заражения ковидом

За минувшие сутки в России выявлено 25 018 случаев коронавируса. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

"За последние сутки в России выявлено 25 018 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 11,3% не имели клинических проявлений болезни", — говорится в сообщении.

Среди лидеров Москва, где инфекцию обнаружили сразу у 4357 жителей, далее идут Подмосковье (2554) и Санкт-Петербург (1941). Меньше всего новых заражений выявлено в Чукотском (8) и Ненецком автономных округах (15).

Статистика по заболевшим. Фото © Стопкоронавирус.рф

Скончалось за последние 24 часа 764 пациента, с начала пандемии зарегистрировано 148 419 летальных исходов. Полностью выздоровело 18 886 человек (5 341 231 за всё время).