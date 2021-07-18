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Четвёртый день подряд в России зафиксировано свыше 25 тысяч случаев заражения ковидом

В тройке лидеров остаются Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург, где в сумме выявлено почти девять тысяч заболевших.

18 июля, 08:41
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Гришкин Денис</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Гришкин Денис

За минувшие сутки в России выявлено 25 018 случаев коронавируса. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

"За последние сутки в России выявлено 25 018 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 11,3% не имели клинических проявлений болезни", — говорится в сообщении.

Среди лидеров Москва, где инфекцию обнаружили сразу у 4357 жителей, далее идут Подмосковье (2554) и Санкт-Петербург (1941). Меньше всего новых заражений выявлено в Чукотском (8) и Ненецком автономных округах (15).

Статистика по заболевшим. Фото © Стопкоронавирус.рф

Статистика по заболевшим. Фото © Стопкоронавирус.рф

В Роспотребнадзоре сообщили, что более заразные варианты ковида вытесняют другие

В Роспотребнадзоре сообщили, что более заразные варианты ковида вытесняют другие

Скончалось за последние 24 часа 764 пациента, с начала пандемии зарегистрировано 148 419 летальных исходов. Полностью выздоровело 18 886 человек (5 341 231 за всё время).

А ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об эффективности российских вакцин против штамма "дельта". Также он сообщил, что за предыдущие шесть месяцев было вакцинировано всего 1,7 миллиона москвичей, а вот за последний месяц к ним прибавилось ещё два миллиона жителей. Он также отметил, что в Москве снижается число новых случаев заболевания и госпитализаций.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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