Модель плюс-сайз разделась на людном мосту, доказав, что она ничем не хуже красоток из реалити-шоу

28-летняя модель Кейт Нолан из Бедфордшира, Великобритания, навела суету в центре города, устроив настоящий протест против различных телешоу вроде "Острова любви". Девушка посреди дня разделась до нижнего белья на Тауэрском мосту, игнорируя ошарашенные взгляды прохожих. Пышка не стеснялась лишних килограммов, складок на животе и целлюлита на бёдрах, гордо позируя перед фотографом, пишет Daily Star.

Фото © Instagram / katenolanmodel

Начался новый сезон "Острова любви", поэтому вот вам напоминание: толстые люди тоже красивые. Как и люди с ограниченными возможностями. Как и представители ЛГБТ. Вы все прекрасны и сексуальны точно так же, как и те модели, за которыми вы будете наблюдать следующие восемь недель Кейт Нолан

Фото © Instagram / katenolanmodel и shotbybenshaw

Девушка заявила, что не всем обязательно нужно быть подтянутыми в одном месте и подкачанными в другом. Все люди разные, и мелкие недостатки зачастую являются интересными особенностями каждого человека. Модель подчеркнула, что её слова относятся не только к девушкам, но и к парням, которые часто тушуются, не обнаружив у себя стального пресса или огромных бицепсов.

Фото © Instagram / katenolanmodel и shotbybenshaw

Кейт не просто так решила напомнить подписчикам об их значимости. Раньше девушка была большой фанаткой таких шоу, как "Остров любви". Она наблюдала за драмой и болела за некоторые пары, однако не могла не заметить, как сильно она отличается от других. Поддерживать идеальную форму, которую показывают по телевизору, модели было сложно из-за её синдрома Элерса — Данлоса, который затрагивает соединительные ткани.

Фото © Instagram / katenolanmodel и shotbybenshaw