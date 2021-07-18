Модель плюс-сайз разделась на людном мосту, доказав, что она ничем не хуже красоток из реалити-шоу
Раньше Кейт была яростной фанаткой "Острова любви", но после того как её ментальное здоровье пошатнулось — девушка осознала, как сильно такие шоу бьют по психике.
Фото © Instagram / shotbybenshaw
28-летняя модель Кейт Нолан из Бедфордшира, Великобритания, навела суету в центре города, устроив настоящий протест против различных телешоу вроде "Острова любви". Девушка посреди дня разделась до нижнего белья на Тауэрском мосту, игнорируя ошарашенные взгляды прохожих. Пышка не стеснялась лишних килограммов, складок на животе и целлюлита на бёдрах, гордо позируя перед фотографом, пишет Daily Star.
Фото © Instagram / katenolanmodel
Начался новый сезон "Острова любви", поэтому вот вам напоминание: толстые люди тоже красивые. Как и люди с ограниченными возможностями. Как и представители ЛГБТ. Вы все прекрасны и сексуальны точно так же, как и те модели, за которыми вы будете наблюдать следующие восемь недель
Девушка заявила, что не всем обязательно нужно быть подтянутыми в одном месте и подкачанными в другом. Все люди разные, и мелкие недостатки зачастую являются интересными особенностями каждого человека. Модель подчеркнула, что её слова относятся не только к девушкам, но и к парням, которые часто тушуются, не обнаружив у себя стального пресса или огромных бицепсов.
Кейт не просто так решила напомнить подписчикам об их значимости. Раньше девушка была большой фанаткой таких шоу, как "Остров любви". Она наблюдала за драмой и болела за некоторые пары, однако не могла не заметить, как сильно она отличается от других. Поддерживать идеальную форму, которую показывают по телевизору, модели было сложно из-за её синдрома Элерса — Данлоса, который затрагивает соединительные ткани.
Из-за этого у неё развилась депрессия, и после очередного нервного срыва Кейт бросила смотреть шоу. Её состояние улучшилось лишь тогда, когда из её жизни пропало постоянное напоминание, насколько её фигура не соответствует идеалу. Чтобы уберечь других от таких потрясений, теперь девушка продвигает идеи бодипозитива и любви к себе в "Инстаграме".
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