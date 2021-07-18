Представители Максим не знали о состоянии певицы, в котором она вышла на концерт в Казани. Впоследствии выяснилось, что уже тогда артистка была заражена коронавирусом.

Как рассказала в "Инстаграме" помощница звезды, решение выйти на сцену в День России Марина Максимова приняла самостоятельно, никому не сообщив о своём самочувствии. Уже к вечеру у певицы поднялась температура, однако об этом она рассказала только после выступления.

"О том, что у неё поднялась температура, я узнала уже после выступления. Она позвонила и сказала: "Я не хотела тебе жаловаться". Мы поменяли ей билет на ближайшее время вылета. <...> Эта ситуация изменила её планы. Винить тут некого", — написала помощница певицы, отвечая в комментариях поклонникам Марины.