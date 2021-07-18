"Не хотела жаловаться": Помощница МакSим объяснила, почему больная певица вышла на сцену в Казани
Уже к вечеру того же дня звезда почувствовала себя значительно хуже, из-за чего поменяла планы и полетела домой.
Скриншот © YouTube / Евгения Михновец
Представители Максим не знали о состоянии певицы, в котором она вышла на концерт в Казани. Впоследствии выяснилось, что уже тогда артистка была заражена коронавирусом.
Как рассказала в "Инстаграме" помощница звезды, решение выйти на сцену в День России Марина Максимова приняла самостоятельно, никому не сообщив о своём самочувствии. Уже к вечеру у певицы поднялась температура, однако об этом она рассказала только после выступления.
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"О том, что у неё поднялась температура, я узнала уже после выступления. Она позвонила и сказала: "Я не хотела тебе жаловаться". Мы поменяли ей билет на ближайшее время вылета. <...> Эта ситуация изменила её планы. Винить тут некого", — написала помощница певицы, отвечая в комментариях поклонникам Марины.
Она добавила, что Максим сама не хотела отменять концерт, поскольку понимала, какие последствия повлечёт такое решение.
Напомним, Марина Максимова с середины июня остаётся в больнице. Артистка была подключена к искусственной вентиляции лёгких и введена в медикаментозный сон, а позднее её подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Поражение лёгких составляет 80%. Недавно директор Максим заявила, что состояние певицы улучшилось, при этом пока без значительного прогресса — процесс восстановления идёт очень медленно.
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