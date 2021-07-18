"Краснодар" усилился колумбийским форвардом Кордобой

"Переход Джона Кордобы в "Краснодар" находится в финальной стадии. "Краснодар" и "Герта" достигли предварительной договорённости о трансфере игрока. В ближайшие дни колумбийский форвард прилетит в Краснодар. Контракт будет подписан после прохождения медицинского осмотра", — говорится в твиттере "быков".

В свою очередь берлинский клуб объявил уже о переходе форварда в российский клуб. Добавим, что в прошлом сезоне он забил семь мячей в 21 матче чемпионата Германии, а портал Transfermarkt оценивает его в 15 миллионов евро.