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"Краснодар" усилился колумбийским форвардом Кордобой

Нападающему осталось лишь пройти медосмотр, после чего он присоединится к клубу.

18 июля, 09:08
<p>Фото © Matthias Kern / Getty Image</p>

Фото © Matthias Kern / Getty Image

"Краснодар" объявил о предварительной договорённости по покупке колумбийского нападающего "Герты" Джона Кордобы.

"Переход Джона Кордобы в "Краснодар" находится в финальной стадии. "Краснодар" и "Герта" достигли предварительной договорённости о трансфере игрока. В ближайшие дни колумбийский форвард прилетит в Краснодар. Контракт будет подписан после прохождения медицинского осмотра", — говорится в твиттере "быков".

"Краснодар" близок к покупке нападающего, которого хотел "Спартак"

"Краснодар" близок к покупке нападающего, которого хотел "Спартак"

В свою очередь берлинский клуб объявил уже о переходе форварда в российский клуб. Добавим, что в прошлом сезоне он забил семь мячей в 21 матче чемпионата Германии, а портал Transfermarkt оценивает его в 15 миллионов евро.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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