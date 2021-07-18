Попавшиеся на допинге российские гребцы не выступят на Олимпиаде

Российские гребцы Никита Моргачёв и Павел Сорин не выступят на Олимпиаде в Токио, так как их допинг-проба "Б" также оказалась положительной. Об этом РИА "Новости" сообщил президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин.

"У нас позавчера пришли результаты пробы "Б" спортсменов. Понимаем, что два спортсмена, которые отобрались на Игры, выступить уже не смогут. Пробы "Б" положительные — это никакая не ошибка", — заявил Свирин.

Кроме того, тренерский штаб национальной команды принял решение отозвать мужскую парную четвёрку из-за того, что уровень запасных не соответствует необходимому для выступлений на Олимпиаде.