Попавшиеся на допинге российские гребцы не выступят на Олимпиаде
Кроме того, тренерский штаб национальной команды принял решение снять мужскую парную четвёрку со стартов.
Никита Моргачёв / Павел Сорин. Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий, instagram.com/row60psk
Российские гребцы Никита Моргачёв и Павел Сорин не выступят на Олимпиаде в Токио, так как их допинг-проба "Б" также оказалась положительной. Об этом РИА "Новости" сообщил президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин.
Допинговая война: У России забрали флаг и гимн, а теперь ещё и спортсменов перед самым началом Олимпиады
"У нас позавчера пришли результаты пробы "Б" спортсменов. Понимаем, что два спортсмена, которые отобрались на Игры, выступить уже не смогут. Пробы "Б" положительные — это никакая не ошибка", — заявил Свирин.
Кроме того, тренерский штаб национальной команды принял решение отозвать мужскую парную четвёрку из-за того, что уровень запасных не соответствует необходимому для выступлений на Олимпиаде.
Ранее Лайф сообщал, что члены сборной России по академической гребле Никита Моргачёв и Павел Сорин провалили допинг-пробы на мельдоний, который был обнаружен в их крови.
Комментариев: 0