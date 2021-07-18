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Попавшиеся на допинге российские гребцы не выступят на Олимпиаде

Кроме того, тренерский штаб национальной команды принял решение снять мужскую парную четвёрку со стартов.

18 июля, 08:59
<p><em style="font-style: italic;">Никита Моргачёв / Павел Сорин.</em> Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий, <a href="https://www.instagram.com/p/CDD18gaogNV/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">instagram.com/row60psk</a></p>

Никита Моргачёв / Павел Сорин. Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий, instagram.com/row60psk

Российские гребцы Никита Моргачёв и Павел Сорин не выступят на Олимпиаде в Токио, так как их допинг-проба "Б" также оказалась положительной. Об этом РИА "Новости" сообщил президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин.

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"У нас позавчера пришли результаты пробы "Б" спортсменов. Понимаем, что два спортсмена, которые отобрались на Игры, выступить уже не смогут. Пробы "Б" положительные — это никакая не ошибка", — заявил Свирин.

Кроме того, тренерский штаб национальной команды принял решение отозвать мужскую парную четвёрку из-за того, что уровень запасных не соответствует необходимому для выступлений на Олимпиаде.

Ранее Лайф сообщал, что члены сборной России по академической гребле Никита Моргачёв и Павел Сорин провалили допинг-пробы на мельдоний, который был обнаружен в их крови.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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