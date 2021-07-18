Собянин заявил о двукратном снижении за месяц числа заболевших ковидом в Москве
По словам мэра, такого результата удалось добиться благодаря ограничительным мерам и ответственности жителей столицы.
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В Москве число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за месяц уменьшилось в два раза по сравнению с пиковыми значениями. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-1". Он отметил, что ситуация остаётся сложной, однако постепенно количество пациентов с ковидом сокращается.
"Причём это не несколько дней, а уже четвёртую неделю. И по количеству заболевших, которых мы ежедневно выявляем, по отношению к пиковым значениям, которые мы наблюдали почти месяц назад, уменьшилось почти в два раза, и количество госпитализаций уменьшилось", — сообщил он.
По словам мэра, такого результата удалось добиться благодаря принятым ограничительным мерам и ответственности жителей столицы.
Ранее мэр Москвы сообщил, что за предыдущие шесть месяцев было вакцинировано всего 1,7 миллиона москвичей, а вот за последний месяц к ним прибавилось ещё два миллиона жителей. По его словам, власти знают точное количество заразившихся и тех из них, кто был привит, и эти знания позволяют сделать точный вывод, что вакцинация помогает бороться с новым штаммом "дельта".
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