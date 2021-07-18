Собянин заявил о двукратном снижении за месяц числа заболевших ковидом в Москве

В Москве число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за месяц уменьшилось в два раза по сравнению с пиковыми значениями. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-1". Он отметил, что ситуация остаётся сложной, однако постепенно количество пациентов с ковидом сокращается.





"Причём это не несколько дней, а уже четвёртую неделю. И по количеству заболевших, которых мы ежедневно выявляем, по отношению к пиковым значениям, которые мы наблюдали почти месяц назад, уменьшилось почти в два раза, и количество госпитализаций уменьшилось", — сообщил он.

По словам мэра, такого результата удалось добиться благодаря принятым ограничительным мерам и ответственности жителей столицы.