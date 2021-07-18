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Собянин заявил о двукратном снижении за месяц числа заболевших ковидом в Москве

По словам мэра, такого результата удалось добиться благодаря ограничительным мерам и ответственности жителей столицы.

18 июля, 09:03
<p>Фото © АГН "Москва"</p>

Фото © АГН "Москва"

В Москве число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за месяц уменьшилось в два раза по сравнению с пиковыми значениями. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-1". Он отметил, что ситуация остаётся сложной, однако постепенно количество пациентов с ковидом сокращается.

"Причём это не несколько дней, а уже четвёртую неделю. И по количеству заболевших, которых мы ежедневно выявляем, по отношению к пиковым значениям, которые мы наблюдали почти месяц назад, уменьшилось почти в два раза, и количество госпитализаций уменьшилось",  сообщил он.

По словам мэра, такого результата удалось добиться благодаря принятым ограничительным мерам и ответственности жителей столицы.

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Ранее мэр Москвы сообщил, что за предыдущие шесть месяцев было вакцинировано всего 1,7 миллиона москвичей, а вот за последний месяц к ним прибавилось ещё два миллиона жителей. По его словам, власти знают точное количество заразившихся и тех из них, кто был привит, и эти знания позволяют сделать точный вывод, что вакцинация помогает бороться с новым штаммом "дельта".

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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