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В Крыму вновь обновился рекорд по выявленным за сутки заражениям ковидом

Ранее в регионе ужесточили требования к работе караоке-клубов, кальянных, фуд-кортов в торговых центрах, а также театров и кинотеатров.

18 июля, 08:55
<p>Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко</p>

Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

Число заражений коронавирусом в Республике Крым вновь обновило суточный максимум. Вирус подтвердили у 409 человек, а сутками ранее был зафиксирован 401 случай заболевания. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксёнов.

"За 17 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 409 случаев новой коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 289 выявлены при обращении за медицинской помощью, 107 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 13 случаев — завозные из-за рубежа", — написал Аксёнов на своей страничке во "ВКонтакте".

Аксёнов назвал катастрофой несоблюдение масочного режима в транспорте в Крыму

Аксёнов назвал катастрофой несоблюдение масочного режима в транспорте в Крыму

Глава региона уточнил, что выздоровел 161 человек. Обследовано на коронавирус 6466 жителей. Всего же количество выздоровевших за весь период — 47 203 гражданина.

Напомним, ранее Сергей Аксёнов ужесточил коронавирусные ограничения в шести районах Крыма. Запреты коснулись работы караоке-клубов, кальянных, фуд-кортов в торговых центрах. Также с 13 июля нельзя проводить массовые мероприятия и оказывать услуги на фуд-кортах, за исключением работы навынос и доставки. Ограничена продажа билетов в театрах и кинотеатрах из расчёта более чем 50% от вместимости залов.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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