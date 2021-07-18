В Крыму вновь обновился рекорд по выявленным за сутки заражениям ковидом

Число заражений коронавирусом в Республике Крым вновь обновило суточный максимум. Вирус подтвердили у 409 человек, а сутками ранее был зафиксирован 401 случай заболевания. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксёнов.

"За 17 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 409 случаев новой коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 289 выявлены при обращении за медицинской помощью, 107 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 13 случаев — завозные из-за рубежа", — написал Аксёнов на своей страничке во "ВКонтакте".

Глава региона уточнил, что выздоровел 161 человек. Обследовано на коронавирус 6466 жителей. Всего же количество выздоровевших за весь период — 47 203 гражданина.