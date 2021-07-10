Девушку даже брат называл "жирзиллой", пока она не стала сниматься в купальниках для 2 млн фанатов

Сэм с детства пыталась похудеть, однако ни диеты, ни физические упражнения не смогли ей помочь. Проблем добавляли и окружающие, которые издевались над ней при любом удобном случае.