Девушку даже брат называл "жирзиллой", пока она не стала сниматься в купальниках для 2 млн фанатов
Сэм с детства пыталась похудеть, однако ни диеты, ни физические упражнения не смогли ей помочь. Проблем добавляли и окружающие, которые издевались над ней при любом удобном случае.
Сейчас 25-летняя Сэм Пейдж из Флориды, США, может похвастаться армией фанатов и полным принятием себя. Но для этого ей пришлось пройти через кошмар, который начался с самого детства. Именно тогда у Сэм начались проблемы с лишним весом, и уже в 11 лет её родители были вынуждены советоваться со специалистом и ограничивать девочку в еде, пишет Daily Mail.
Всё это время Сэм занималась танцами, что вместе с диетами не давало никакого результата. Девочку дразнили в школе, и даже брат называл её "жирзиллой", намекая, что она огромная, как Годзилла. "Мои одноклассники смеялись надо мной, обзывая коровой и китом. Они доводили меня до слёз, потому что мне было больно это слышать", — признаётся девушка.
И хоть родители старались поддержать Сэм, она понимала, что так продолжаться не может. Назло всем обидчикам девушка купила весьма откровенный купальник, в котором сняла ролик с танцем. Его она выложила в "Тикток" и на следующее утро проснулась знаменитой. Пользователи Сети хвалили её за открытость и смелость, и так Сэм поняла, что можно любить себя, несмотря на лишний вес.
Теперь мне нравится показывать своё тело. Даже если кто-то недовольно косится в мою сторону — мне всё равно, я просто закрою на это глаза. Я не стесняюсь своей фигуры — с её целлюлитом, складками и прочим. Очень тяжело не позволять незнакомым людям влиять на мои чувства и эмоции, но я хочу продолжать то, что делаю сейчас, чтобы вселить уверенность в девушек, которые пока ещё не любят своё тело
Сейчас на блогершу подписано 2,1 млн человек в "Тиктоке", а её ролики набрали 30,7 млн лайков. В видео модель часто появляется в купальниках и откровенных нарядах, которые подчёркивают достоинства её фигуры, а не просто прикрывают всё.
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