62-летний модник из Москвы собирает хайповые образы, от которых в восторге даже Big Russian Boss
Дядя Вова уже несколько лет радует фанатов уличного стиля модными образами, которые подбирает сам. А между тем поклонников у него самого становится ещё больше. В подборке ниже — 10 его образов, объясняющих популярность на 100%.
В начале года Life писал о моднике из Германии, которому уже давно за 70, jaadiee. Но у нас тоже есть любители стритвира (одежда в уличном стиле) в возрасте.
Владимир Бикмаев весной этого года отметил свой 62-й день рождения. Обычно к такому возрасту мужчины "остепеняются", их гардероб становится похож на серую гору тряпок из благотворительного магазина, но это совсем не тот случай
Дядя Вова, как его называют подписчики, зарегистрировался в "Инстаграме" более четырёх лет назад. Так мужчина хотел поддержать сына Артёма, который занимается продажей брендовой одежды
Познакомиться с соцсетью ему помог сам Артём. Парень и до сих пор помогает отцу вести аккаунт: фотографирует модника, обрабатывает фотографии. А вот за стиль дядя Вова теперь уже отвечает сам
Поначалу Владимир выглядел как типичный старик и наряжался только для фотографий, но время шло — и гардероб "модного деда" полностью обновился. Теперь там только стритвир и стильная повседневная одежда
За несколько лет в образе дяди Вовы у него стало заметно больше фанатов. Теперь на аккаунт подписано более 113 тысяч человек
Но успех измеряется не только в количестве подписчиков в соцсетях. Владимира теперь частенько приглашают в качестве модели для съёмок российские бренды
А недавно дядя Вова "заколлабился" (от англ. collaboration — сотрудничество) с Big Russian Boss. Модник уже давно "выгуливает" огромную красную шубу от бренда сына, а теперь похожей обзавёлся и рэпер
Судя по всему, теперь дядя Вова — настоящий хайпбист, и без помощи сына. Даже до ближайшей "Пятёрочки" ходит только в самом модном, а его коллекции кроссовок можно только позавидовать
Кстати, в конце мая, когда модник отмечал свой день рождения, он признался, что ему исполнилось не 58, как все раньше думали, а целых 62 года! Так старик хотел себя обезопасить
Да, на самом деле мне исполняется не 58 лет, а целых 62 года. Изначально я придумал эту легенду, дабы обезопасить свои личные данные, боялся всяких кредитов на своё имя, но со временем понял, что это бессмысленно и никакой угрозы для меня нет.
Заранее хочу извиниться перед всеми, кого я обманул насчёт своего возраста, я делал это не со зла.
Всех люблю и обнимаю❤️
WOW-news
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