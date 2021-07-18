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Бритни Спирс отказалась от выступлений на сцене из-за опекунства отца

По словам певицы, ей на протяжении 13 лет говорят, что носить, говорить и делать.

18 июля, 09:40
<p>Фото © Instagram/<u><a href="https://www.instagram.com/p/CQPUH1cAefT/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">britneyspears</a></u></p>

Фото © Instagram/britneyspears

Американская певица Бритни Спирс заявила, что не будет выступать на сцене, пока отец контролирует её жизнь. По словам исполнительницы, опекунство с его стороны убило её мечты.

"Я не собираюсь выступать на каких-либо сценах в ближайшее время в ситуации, когда мой отец контролирует то, что я ношу, говорю, делаю или думаю. Я делала это на протяжении последних 13 лет. Эта опека убила мои мечты", написала Бритни на своей странице в "Инстаграме".

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Ранее Бритни Спирс попросила суд прекратить опекунство отца над ней, которое было оформлено 13 лет назад, и рассказала обо всех ужасах, которые творятся в её семье. Так, по словам певицы, её не оставляли наедине с собой даже голой и заставили установить внутриматочную спираль, чтобы она не могла родить детей. Позже артистка попросила прощения у фанатов за двухлетнюю ложь. Суд дал разрешение певице на самостоятельный выбор адвоката в рамках разбирательства относительно опекунства отца над ней.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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