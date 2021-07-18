Бритни Спирс отказалась от выступлений на сцене из-за опекунства отца

Американская певица Бритни Спирс заявила, что не будет выступать на сцене, пока отец контролирует её жизнь. По словам исполнительницы, опекунство с его стороны убило её мечты.

"Я не собираюсь выступать на каких-либо сценах в ближайшее время в ситуации, когда мой отец контролирует то, что я ношу, говорю, делаю или думаю. Я делала это на протяжении последних 13 лет. Эта опека убила мои мечты", — написала Бритни на своей странице в "Инстаграме".