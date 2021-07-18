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Более 60 посетителей аквапарка в США пострадали из-за утечки химикатов

Двадцать шесть человек были госпитализированы, среди них оказался трёхлетний ребёнок, который находится в тяжёлом состоянии.

18 июля, 09:26
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В штате Техас более 60 посетителей аквапарка в окрестностях Хьюстона пострадали из-за утечки химикатов, связанных с раствором гипохлорита и 35-процентной серной кислотой. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на местные власти.

Известно, что большинство посетителей получили незначительное раздражение кожи и органов дыхания, однако 26 человек доставлены в больницу. По информации телеканала, одним из пострадавших оказался трёхлетний ребёнок, он находится в тяжёлом состоянии. В настоящий момент обстоятельства и причины происшествия выясняются.

"Безопасность наших гостей и членов команды всегда является нашим наивысшим приоритетом", — сказала представитель аквапарка Сандра Дэниелс, объявив о его закрытии на время расследования.

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Ранее в Казани пятеро детей и один взрослый попали в больницу с признаками отравления после посещения местного аквапарка "Ривьера". Предположительно, посетители отравились хлором. Один из детей доставлен в отделение реанимации в стабильно тяжёлом состоянии.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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