20 правдивых фото, как отношения влияют на внешность девушек, от красоты которых не осталось и следа

"Потолстела вдвое из-за противозачаточных инъекций"

Кадры из видео © TikTok / leahcsmith2000

"Как я выглядела в первый год наших отношений и сейчас. Но в процессе я подарила ему двух классных детей 😉 и он любит меня даже в бабушкином халатике и всё такое"

Кадры из видео © TikTok / jill200016

"Здоровые отношения сделают это и с вами 😩"

Кадры из видео © TikTok / erinbaty

"Эй, я ни в чём не обвиняю своего парня. Это просто фото до и после"

Кадры из видео © TikTok / aundreanina

"Беременность и набор веса в здоровых отношениях — совсем не прикол"

Кадры из видео © TikTok / adrianamoreno18

"Дружеское напоминание, что очаровать нас бывает легко, а красота мимолётна. Так что ни на что, кроме настоящей любви, не соглашайтесь"

Кадры из видео © TikTok / k8andmatthew

"Я смеялась над этим минут десять — не меньше"

Кадры из видео © TikTok / pizzagrl42069

"Вот мне чуть больше 20, а вот проходит 3,5 года"

Кадры из видео © TikTok / rachelraysdaughter

"Как я выглядела до того, как забеременела, и как сейчас..."

Кадры из видео © TikTok / raisingroman0

"Иногда бывает и так 😂"

Кадры из видео © TikTok / carissahollar

Примеры выше — лишь часть из тех, которыми девушки поделились лично в TikTok. Посмотреть все ролики из тренда можно здесь