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20 правдивых фото, как отношения влияют на внешность девушек, от красоты которых не осталось и следа

"Здоровые отношения сделают это и с вами!" Оказывается, у безусловной любви партнёра есть свои побочные эффекты. В подборке ниже — 10 девушек, которые сильно пополнели за пару лет после знакомства с любовью их жизни.

18 июля, 10:00

Кадры из видео © TikTok / jill200016

"Потолстела вдвое из-за противозачаточных инъекций"

Кадры из видео © TikTok / leahcsmith2000

Кадры из видео © TikTok / leahcsmith2000

"Как я выглядела в первый год наших отношений и сейчас. Но в процессе я подарила ему двух классных детей 😉 и он любит меня даже в бабушкином халатике и всё такое"

Кадры из видео © TikTok / jill200016

Кадры из видео © TikTok / jill200016

"Здоровые отношения сделают это и с вами 😩"

Кадры из видео © TikTok / erinbaty

Кадры из видео © TikTok / erinbaty

"Эй, я ни в чём не обвиняю своего парня. Это просто фото до и после"

Кадры из видео © TikTok / aundreanina

Кадры из видео © TikTok / aundreanina

"Беременность и набор веса в здоровых отношениях — совсем не прикол"

Кадры из видео © TikTok / adrianamoreno18

Кадры из видео © TikTok / adrianamoreno18

"Дружеское напоминание, что очаровать нас бывает легко, а красота мимолётна. Так что ни на что, кроме настоящей любви, не соглашайтесь"

Кадры из видео © TikTok / k8andmatthew

Кадры из видео © TikTok / k8andmatthew

"Я смеялась над этим минут десять — не меньше"

Кадры из видео © TikTok / pizzagrl42069

Кадры из видео © TikTok / pizzagrl42069

"Вот мне чуть больше 20, а вот проходит 3,5 года"

Кадры из видео © TikTok / rachelraysdaughter

Кадры из видео © TikTok / rachelraysdaughter

"Как я выглядела до того, как забеременела, и как сейчас..."

Кадры из видео © TikTok / raisingroman0

Кадры из видео © TikTok / raisingroman0

"Иногда бывает и так 😂"

Кадры из видео © TikTok / carissahollar

Кадры из видео © TikTok / carissahollar

Примеры выше — лишь часть из тех, которыми девушки поделились лично в TikTok. Посмотреть все ролики из тренда можно здесь

Дочь Оззи Осборна изменилась до неузнаваемости на новых фото, где её вес достиг минимальной отметки

Дочь Оззи Осборна изменилась до неузнаваемости на новых фото, где её вес достиг минимальной отметки

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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