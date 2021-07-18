20 правдивых фото, как отношения влияют на внешность девушек, от красоты которых не осталось и следа
"Здоровые отношения сделают это и с вами!" Оказывается, у безусловной любви партнёра есть свои побочные эффекты. В подборке ниже — 10 девушек, которые сильно пополнели за пару лет после знакомства с любовью их жизни.
"Потолстела вдвое из-за противозачаточных инъекций"
Кадры из видео © TikTok / leahcsmith2000
"Как я выглядела в первый год наших отношений и сейчас. Но в процессе я подарила ему двух классных детей 😉 и он любит меня даже в бабушкином халатике и всё такое"
"Здоровые отношения сделают это и с вами 😩"
Кадры из видео © TikTok / erinbaty
"Эй, я ни в чём не обвиняю своего парня. Это просто фото до и после"
Кадры из видео © TikTok / aundreanina
"Беременность и набор веса в здоровых отношениях — совсем не прикол"
Кадры из видео © TikTok / adrianamoreno18
"Дружеское напоминание, что очаровать нас бывает легко, а красота мимолётна. Так что ни на что, кроме настоящей любви, не соглашайтесь"
Кадры из видео © TikTok / k8andmatthew
"Я смеялась над этим минут десять — не меньше"
Кадры из видео © TikTok / pizzagrl42069
"Вот мне чуть больше 20, а вот проходит 3,5 года"
Кадры из видео © TikTok / rachelraysdaughter
"Как я выглядела до того, как забеременела, и как сейчас..."
Кадры из видео © TikTok / raisingroman0
"Иногда бывает и так 😂"
Кадры из видео © TikTok / carissahollar
Примеры выше — лишь часть из тех, которыми девушки поделились лично в TikTok. Посмотреть все ролики из тренда можно здесь
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