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Девушка покоряет своим обаянием, но стоит ей на свидании открыть рот, как парни становятся заиками

Собираясь на свидание из "Тиндера", вряд ли кто-то ожидает стать зрителем фокуса с исчезновением зубов. Фишка помогает героине этого материала надолго запоминаться всем своим потенциальным парням.

18 июля, 09:00

Кадры из видео © TikTok / lilyymagno

На то чтобы сделать идеальное селфи, можно потратить не один час, но результат того будет стоить — в соцсеть отправится фотография, на которой вы будете выглядеть просто великолепно, и пусть от реальности не осталось и следа. Тиктокерша lilyymagno решила доказать подписчикам, что верить всему, что видишь в Интернете, не стоит. Причём подвох может быть там, где его совсем и не ждёшь. В случае девушки всё внимание нужно сосредоточить на её голливудской улыбке. Точнее, на том, что от неё осталось.

Кадры из видео © TikTok / lilyymagno

Lilyymagno признаётся, она совсем не стесняется своей внешности. Напротив, она гордо заявляет, что у неё нет пары зубов, и показывает их у себя в соцсетях. По её мнению, это намного лучше, чем фотошопить свои фотографии и лгать потенциальным партнёрам.

В соцсетях всегда одни идеальные фотографии, которые часто ну очень сильно отличаются от того, что есть на самом деле. Я же хочу быть самой собой

lilyymagno

Кадры из видео © TikTok / lilyymagno

Кадры из видео © TikTok / lilyymagno

И своим "тузом" во рту девушка обожает пользоваться. Каждый раз, когда она приходит на свидание из "Тиндера", она разыгрывает парней, пишет The Sun.

Я люблю им говорить: "Сейчас я тебе что-то покажу" — и доставать протезы. Они тут же просят вернуть всё как было

Lilyymagno

И эта искренность принесла Lilyymagno известность. На её TikTok-аккаунт подписано почти четверть миллиона человек. Единственное, что не рассказала девушка своей большой аудитории, как всё-таки она потеряла эти зубы.

Красотки из TikTok смыли с лиц всю косметику, и из-за увиденного парни потеряли всякую веру в девушек

Красотки из TikTok смыли с лиц всю косметику, и из-за увиденного парни потеряли всякую веру в девушек

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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