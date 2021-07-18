Девушка покоряет своим обаянием, но стоит ей на свидании открыть рот, как парни становятся заиками

На то чтобы сделать идеальное селфи, можно потратить не один час, но результат того будет стоить — в соцсеть отправится фотография, на которой вы будете выглядеть просто великолепно, и пусть от реальности не осталось и следа. Тиктокерша lilyymagno решила доказать подписчикам, что верить всему, что видишь в Интернете, не стоит. Причём подвох может быть там, где его совсем и не ждёшь. В случае девушки всё внимание нужно сосредоточить на её голливудской улыбке. Точнее, на том, что от неё осталось.

Кадры из видео © TikTok / lilyymagno

Lilyymagno признаётся, она совсем не стесняется своей внешности. Напротив, она гордо заявляет, что у неё нет пары зубов, и показывает их у себя в соцсетях. По её мнению, это намного лучше, чем фотошопить свои фотографии и лгать потенциальным партнёрам.

В соцсетях всегда одни идеальные фотографии, которые часто ну очень сильно отличаются от того, что есть на самом деле. Я же хочу быть самой собой lilyymagno

Кадры из видео © TikTok / lilyymagno

И своим "тузом" во рту девушка обожает пользоваться. Каждый раз, когда она приходит на свидание из "Тиндера", она разыгрывает парней, пишет The Sun.

Я люблю им говорить: "Сейчас я тебе что-то покажу" — и доставать протезы. Они тут же просят вернуть всё как было Lilyymagno