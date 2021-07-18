Хозяева сбежали из этого дома, оставив даже самые важные вещи, и никто не знает почему

32-летний ютубер Дэниел Симс исследовал заброшенную ферму в Шропшире, когда наткнулся на странный дом. Внутри никто не живёт уже почти 30 лет, но упаковка молока всё ещё стоит на кухонном столе.