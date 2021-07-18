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Хозяева сбежали из этого дома, оставив даже самые важные вещи, и никто не знает почему

32-летний ютубер Дэниел Симс исследовал заброшенную ферму в Шропшире, когда наткнулся на странный дом. Внутри никто не живёт уже почти 30 лет, но упаковка молока всё ещё стоит на кухонном столе.

18 июля, 07:00

Кадры из видео © YouTube / BeardedReality

Дэниел — так называемый городской исследователь. Уже несколько лет вместе с единомышленниками парень разъезжает по Англии и находит старые дома, фермы, больницы и заводы. Изучая всё изнутри, блогер всё снимает на видео, а потом выкладывает на свой канал BeardedReality. Недавно ютубер отправился в заброшенную ферму в Шропшире. Внутри было очень много вещей для изучения, но это и насторожило съёмочную группу.

Кадры из видео © YouTube / BeardedReality

Пробравшись в старый покосившийся от времени дом, ребята заметили странное. Обычно заброшенные дома выглядят пустынно — последние хозяева пытаются по максимуму забрать всё своё имущество. Тут же было всё ровно наоборот. Календарь на стене подсказал, что жили тут до 1995 года, но на кухне до сих пор словно кто-то готовится завтракать. Стоит чашка, банка с чайными пакетиками и пластиковая бутылка с молоком — сразу ясно, что мы находимся в Англии.

Кадры из видео © YouTube / BeardedReality

Кадры из видео © YouTube / BeardedReality

В других комнатах всё то же самое. Люди словно бежали из дома, бросая абсолютно всё, даже семейные фотографии в рамочках. Повсюду лежат куклы, по которым дети явно скучали. Кроме того, исследователи нашли дома важные документы, которые наталкивают на мрачные мысли. Если люди не вернулись даже за такими бумагами, то какими серьёзными должны быть перемены в жизни? Живы ли они остались тогда? И если так, то живы ли они сейчас?

Кадры из видео © YouTube / BeardedReality

Кадры из видео © YouTube / BeardedReality

Ещё на одной из полок Дэниел нашёл две фигурки Голливога — героя рассказов Флоренс Кейт Аптон. Подобные вещи ещё отчётливее дают понять, как давно дом живёт без людей, пишет Mirror. Если в XIX и XX веке подобные миниатюрки были чем-то нормальным, сейчас держать "негритят" у себя дома в качестве сувениров недопустимо. Мораль изменилась, и за такое могут запросто счесть расистом.

15 жутких фото заброшенной больницы, которая с годами превратилась в декорации для фильма ужасов

15 жутких фото заброшенной больницы, которая с годами превратилась в декорации для фильма ужасов

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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