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15 жутких фото заброшенной больницы, которая с годами превратилась в декорации для фильма ужасов

Пара городских исследователей из Британии наткнулась на старую заброшенную и, как они выразились, "идеально разложившуюся" больницу. Здание больше похоже на локации съёмок фильмов ужасов. Благо искатели приключений всё засняли.

10 июля, 15:00

Фото © Facebook / Urbex couple

Бекки и Рикки Старр недавно в соцсетях поделились ужасающей серией снимков, сделанных внутри здания заброшенной больницы, местоположение которой они не раскрывают

Фото © Facebook / Urbex couple

Фото © Facebook / Urbex couple

На 27 кадрах, доступных на официальной странице пары в Facebook, можно разглядеть все "артефакты", которые бывшие работники бросили на суд времени

Фото © Facebook / Urbex couple

Фото © Facebook / Urbex couple

Кушетки, переноски, инвалидные коляски — среди расслаивающихся дверей и отваливающейся со стен краски всё это выглядит максимально пугающе

Фото © Facebook / Urbex couple

Фото © Facebook / Urbex couple

Бекки и Рикки известны благодаря своему проекту Urbex couple. Ребята называют себя городскими исследователями. Вместе они изучают старые и не очень заброшенные дома, заодно делая множество жутковатых фотографий

Фото © Facebook / Urbex couple

Фото © Facebook / Urbex couple

Впрочем, их фанатам это нравится. Чем страшнее — тем лучше. Когда подписчики увидели новую серию из лечебницы, комментарии тут же заполнились восхищениями

Фото © Facebook / Urbex couple

Фото © Facebook / Urbex couple

Это выглядит ну очень жутко!

Пользователь Facebook

Фото © Facebook / Urbex couple

Фото © Facebook / Urbex couple

Оооо, очень страшно. Отличные фотографии

Пользователь Facebook

Фото © Facebook / Urbex couple

Фото © Facebook / Urbex couple

Я в восторге! Теперь хочу тоже туда попасть. Нет ничего лучше, чем заброшенная психушка

Пользователь Facebook

Фото © Facebook / Urbex couple

Фото © Facebook / Urbex couple

Но Бекки предупреждает: хоть выглядит это и правда очень увлекательно, ходить туда без опыта не стоит. А забираться на второй этаж и вовсе опасно для жизни

Фото © Facebook / Urbex couple

Фото © Facebook / Urbex couple

Именно поэтому пара никогда не раскрывает адреса зданий из своих путешествий — мало ли кто решит испытать удачу и погибнет там, сделая заброшенный дом ещё более жутким, пишет Daily Star.

Заброшенная часть Италии, которую не покажут туристам: 10 жутко красивых кадров из опустевших зданий

Заброшенная часть Италии, которую не покажут туристам: 10 жутко красивых кадров из опустевших зданий

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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