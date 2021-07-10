15 жутких фото заброшенной больницы, которая с годами превратилась в декорации для фильма ужасов
Пара городских исследователей из Британии наткнулась на старую заброшенную и, как они выразились, "идеально разложившуюся" больницу. Здание больше похоже на локации съёмок фильмов ужасов. Благо искатели приключений всё засняли.
Бекки и Рикки Старр недавно в соцсетях поделились ужасающей серией снимков, сделанных внутри здания заброшенной больницы, местоположение которой они не раскрывают
На 27 кадрах, доступных на официальной странице пары в Facebook, можно разглядеть все "артефакты", которые бывшие работники бросили на суд времени
Кушетки, переноски, инвалидные коляски — среди расслаивающихся дверей и отваливающейся со стен краски всё это выглядит максимально пугающе
Бекки и Рикки известны благодаря своему проекту Urbex couple. Ребята называют себя городскими исследователями. Вместе они изучают старые и не очень заброшенные дома, заодно делая множество жутковатых фотографий
Впрочем, их фанатам это нравится. Чем страшнее — тем лучше. Когда подписчики увидели новую серию из лечебницы, комментарии тут же заполнились восхищениями
Это выглядит ну очень жутко!
Оооо, очень страшно. Отличные фотографии
Я в восторге! Теперь хочу тоже туда попасть. Нет ничего лучше, чем заброшенная психушка
Но Бекки предупреждает: хоть выглядит это и правда очень увлекательно, ходить туда без опыта не стоит. А забираться на второй этаж и вовсе опасно для жизни
Именно поэтому пара никогда не раскрывает адреса зданий из своих путешествий — мало ли кто решит испытать удачу и погибнет там, сделая заброшенный дом ещё более жутким, пишет Daily Star.
WOW-news
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