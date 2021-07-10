15 жутких фото заброшенной больницы, которая с годами превратилась в декорации для фильма ужасов

Бекки и Рикки Старр недавно в соцсетях поделились ужасающей серией снимков, сделанных внутри здания заброшенной больницы, местоположение которой они не раскрывают

Фото © Facebook / Urbex couple

На 27 кадрах, доступных на официальной странице пары в Facebook, можно разглядеть все "артефакты", которые бывшие работники бросили на суд времени

Фото © Facebook / Urbex couple

Кушетки, переноски, инвалидные коляски — среди расслаивающихся дверей и отваливающейся со стен краски всё это выглядит максимально пугающе

Фото © Facebook / Urbex couple

Бекки и Рикки известны благодаря своему проекту Urbex couple. Ребята называют себя городскими исследователями. Вместе они изучают старые и не очень заброшенные дома, заодно делая множество жутковатых фотографий

Фото © Facebook / Urbex couple

Впрочем, их фанатам это нравится. Чем страшнее — тем лучше. Когда подписчики увидели новую серию из лечебницы, комментарии тут же заполнились восхищениями

Фото © Facebook / Urbex couple

Это выглядит ну очень жутко! Пользователь Facebook

Фото © Facebook / Urbex couple

Оооо, очень страшно. Отличные фотографии Пользователь Facebook

Фото © Facebook / Urbex couple

Я в восторге! Теперь хочу тоже туда попасть. Нет ничего лучше, чем заброшенная психушка Пользователь Facebook

Фото © Facebook / Urbex couple

Но Бекки предупреждает: хоть выглядит это и правда очень увлекательно, ходить туда без опыта не стоит. А забираться на второй этаж и вовсе опасно для жизни

Фото © Facebook / Urbex couple

Именно поэтому пара никогда не раскрывает адреса зданий из своих путешествий — мало ли кто решит испытать удачу и погибнет там, сделая заброшенный дом ещё более жутким, пишет Daily Star.