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Красотка всего за 10 минут выиграла у шахматиста из парка, который даже представить не мог, кто она

Ролик с блестящей победой Александры на YouTube посмотрели уже более 4,7 млн раз, поставив под ним 80 тыс. лайков.

10 июля, 13:00

Фото © Instagram / missbotez

25-летняя Александра Ботез из США — редкое сочетание невероятной красоты и расчётливого ума. Девушка является канадско-американской шахматисткой и мастером ФИДЕ с шестью победами на национальных чемпионатах. Она активно ведёт свои соцсети и часто разыгрывает ни о чём не догадывающихся шахматистов в парках, пишет Daily Mail.

В этот раз девушка не стала отступать от привычного плана. Во время отпуска в Нью-Йорке она посетила площадь, популярную у местных игроков в шахматы. Она бросила вызов афроамериканскому мужчине, который весь день с лёгкостью обыгрывал собравшихся в парке. Шахматист с радостью принял предложение Александры, посчитав её лёгкой добычей, однако она доказала ему, насколько он ошибался.

Фото © Instagram / missbotez

Фото © Instagram / missbotez

Вся партия продлилась лишь 10 минут, за которые девушка в очередной раз подтвердила своё звание Бет Хармон — главной героини сериала "Ход королевы", с которой Александру часто сравнивали в Сети. Первый свой национальный чемпионат девушка выиграла в восемь лет, поэтому неудивительно, что шахматист из парка моментально проиграл.

Фото © Instagram / missbotez

Фото © Instagram / missbotez

В шахматы меня научил играть папа. Мама умела играть лишь немного, поэтому они поспорили между собой, что папа за две недели научит меня так, что я смогу выиграть у мамы

Александра Ботез

Сейчас Александра вместе с сестрой-шахматисткой ведут стримы на Twitch, где на них подписано около 860 тыс. человек, и снимают ролики на YouTube-канал для 404 тыс. фанатов.

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Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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