15 случайных фото, на которых предметы настолько идеально вписались в обстановку, что их не видно
Когда речь заходит о камуфляже, в первую очередь в голове всплывают картинки с пятнистыми зелёными полотнами. Но, как показывает практика, лучший способ замаскироваться — это оказаться в нужном месте в нужное время.
"Куда пропала голова ребёнка?"
"Вел-лапка-лепный камуфляж"
Подсказка: в среднем ряду дров наверху заснул котик.
"У меня ушло некоторое время на то, чтобы понять, что здесь происходит"
"Суп, который я сварил, получился точно такого же цвета, что и кружка, в которую я его налил"
"Листок на моей кровати"
Подсказка: на второй справа складке пледа можно увидеть едва заметное изменение текстуры. Это и есть листок.
"У меня чуть сердечный приступ не случился, когда я понял, что потерял планшет"
"Если что, эта женщина не парит в воздухе и у неё на самом деле есть ноги"
"Я должна была это здесь опубликовать. Подобрала этого малыша на улице, и вот где он решил присесть"
"Неловко вышло"
"Сделала папе на день рождения торт. Как бы его не потерять"
"Бойфренд подарил мне кота, но я его потеряла"
"Мой коврик отрастил себе хвост"
"Ну и кто придумал установить такие номера квартир..."
"Я очень сильно напилась в квартире своего парня и подумала, что мои ноги куда-то испарились"
"Скажу сразу, питомец на фото не один"
Примеры выше — лишь часть тех наблюдений, которыми делятся пользователи Сети. В сабреддите AccidentalCamouflage ("Случайный камуфляж") таких фотографий тысячи.
WOW-news
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