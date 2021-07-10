15 случайных фото, на которых предметы настолько идеально вписались в обстановку, что их не видно

"Куда пропала голова ребёнка?"

Фото © Reddit / AccidentalCamouflage

"Вел-лапка-лепный камуфляж"

Фото © Reddit / AccidentalCamouflage

Подсказка: в среднем ряду дров наверху заснул котик.

"У меня ушло некоторое время на то, чтобы понять, что здесь происходит"

Фото © Reddit / AccidentalCamouflage

"Суп, который я сварил, получился точно такого же цвета, что и кружка, в которую я его налил"

Фото © Reddit / AccidentalCamouflage

"Листок на моей кровати"

Фото © Reddit / AccidentalCamouflage

Подсказка: на второй справа складке пледа можно увидеть едва заметное изменение текстуры. Это и есть листок.

"У меня чуть сердечный приступ не случился, когда я понял, что потерял планшет"

Фото © Reddit / AccidentalCamouflage

"Если что, эта женщина не парит в воздухе и у неё на самом деле есть ноги"

Фото © Reddit / AccidentalCamouflage

"Я должна была это здесь опубликовать. Подобрала этого малыша на улице, и вот где он решил присесть"

Фото © Reddit / AccidentalCamouflage

"Неловко вышло"

Фото © Reddit / AccidentalCamouflage

"Сделала папе на день рождения торт. Как бы его не потерять"

Фото © Reddit / AccidentalCamouflage

"Бойфренд подарил мне кота, но я его потеряла"

Фото © Reddit / AccidentalCamouflage

"Мой коврик отрастил себе хвост"

Фото © Reddit / AccidentalCamouflage

"Ну и кто придумал установить такие номера квартир..."

Фото © Reddit / AccidentalCamouflage

"Я очень сильно напилась в квартире своего парня и подумала, что мои ноги куда-то испарились"

Фото © Reddit / AccidentalCamouflage

"Скажу сразу, питомец на фото не один"

Фото © Reddit / AccidentalCamouflage

Примеры выше — лишь часть тех наблюдений, которыми делятся пользователи Сети. В сабреддите AccidentalCamouflage ("Случайный камуфляж") таких фотографий тысячи.