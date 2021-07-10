Мужские причёски из 1970-х, которые раньше сводили с ума, а сейчас выглядят просто безумными
В те годы мужчины дорвались до средств для укладки волос. Чем длиннее и навороченнее была шевелюра, тем увереннее ощущал себя её обладатель. Выйди он на улицу сейчас, прохожие наверняка покрутили бы пальцем у виска.
Фото © Vintage Everyday
Об особенностях моды на мужские причёски 1970-х годов рассказал портал Design Your Trust. Осторожно: уровень стиля на этих фото просто зашкаливает!
Мужские причёски 1970-х можно разглядывать вечно. Даже не разглядывать, а созерцать
Фото © Vintage Everyday
До этого все носили короткие волосы. Но потом появились спреи, гели, муссы, щипцы и химическая завивка
Фото © Vintage Everyday
Число пышных шевелюр стало расти не по дням, а по часам
Фото © Vintage Everyday
Если взглянуть на эти портреты, сразу становится понятно, в какой период они были сделаны
Фото © Vintage Everyday
Стиляги старались придать своим причёскам чёткие контуры
Фото © Vintage Everyday
Образы 1970-х были вдохновлены движением хиппи. Они подчёркивали чувство свободы, присущее обладателям роскошной шевелюры
Фото © Vintage Everyday
Стиль в то время задавали популярные рок-звёзды
Фото © Vintage Everyday
Экстравагантные причёски часто дополнялись усами и бакенбардами
Фото © Vintage Everyday
Вместе со спросом на объёмные причёски выросли и продажи средств по уходу за волосами. Производители соревновались друг с другом за право занять достойное место в мужской косметичке
Фото © Vintage Everyday
Попробуйте представить нечто подобное на голове у мужчин в 2021 году
Фото © Vintage Everyday
"Они похожи на маньяков или моделей из брошюр по сексуальному просвещению, которые мои родители прятали на чердаке под кипами журналов", — прокомментировал подборку анонимный пользователь.
WOW-news
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