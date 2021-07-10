Мужские причёски из 1970-х, которые раньше сводили с ума, а сейчас выглядят просто безумными

Об особенностях моды на мужские причёски 1970-х годов рассказал портал Design Your Trust. Осторожно: уровень стиля на этих фото просто зашкаливает!

Мужские причёски 1970-х можно разглядывать вечно. Даже не разглядывать, а созерцать

Фото © Vintage Everyday

До этого все носили короткие волосы. Но потом появились спреи, гели, муссы, щипцы и химическая завивка

Фото © Vintage Everyday

Число пышных шевелюр стало расти не по дням, а по часам

Фото © Vintage Everyday

Если взглянуть на эти портреты, сразу становится понятно, в какой период они были сделаны

Фото © Vintage Everyday

Стиляги старались придать своим причёскам чёткие контуры

Фото © Vintage Everyday

Образы 1970-х были вдохновлены движением хиппи. Они подчёркивали чувство свободы, присущее обладателям роскошной шевелюры

Фото © Vintage Everyday

Стиль в то время задавали популярные рок-звёзды

Фото © Vintage Everyday

Экстравагантные причёски часто дополнялись усами и бакенбардами

Фото © Vintage Everyday

Вместе со спросом на объёмные причёски выросли и продажи средств по уходу за волосами. Производители соревновались друг с другом за право занять достойное место в мужской косметичке

Фото © Vintage Everyday

Попробуйте представить нечто подобное на голове у мужчин в 2021 году

Фото © Vintage Everyday