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Деми Роуз занялась йогой абсолютно голой, но даже не каждый взрослый готов смотреть на такие фото

Модель знает цену своим шикарным формам и не считает, что их нужно прикрывать. А многие поклонники поддерживают такое мнение.

10 июля, 14:00

Фото © Instagram / demirose

Известную 26-летнюю британскую модель Деми Роуз знают по всему миру из-за её пышной фигуры. Её девушка демонстрирует в "Инстаграме" при любом удобном случае, надевая откровенные купальники или наряды. Однако в этот раз знаменитость пошла дальше и отбросила все приличия вместе с одеждой, снявшись абсолютно голой.

Фото © Instagram / demirose

Фото © Instagram / demirose

Деми позировала на заднем дворе в окружении зелени. Девушка явно была в процессе занятия йогой — она лежала на спортивном коврике лишь в кроссовках, встав в одну из стандартных асан. Волосы модель собрала в высокий хвост с яркой резинкой, а на лицо нанесла лёгкий макияж. Для поклонников Деми снялась в самых выгодных позах, что они не смогли проигнорировать.

Фото © Instagram / demirose

Фото © Instagram / demirose

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Фото © Instagram / demirose

Фото © Instagram / demirose

Под откровенными снимками Деми сообщила, что завела аккаунт на Onlyfans — сайте, где модели выкладывают контент 18+ за платную подписку. Однако, в отличие от коллег, девушка пообещала оставить профиль открытым и бесплатным. Она просто решила поддаться моде, ведь у Деми и так полно подписчиков. Сейчас её инстаграм регулярно читает 16,9 млн человек.

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Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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